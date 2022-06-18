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Вена стала городом российской агентуры – Данилов

Ирина БалачукСуббота, 18 июня 2022, 11:06
Алексей Данилов. Фото с Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что что столица Австрии стала городом для укрывательства российской агентуры.

Источник: Данилов в интервью LIGA.net

Прямая речь Данилова: "Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто кишмя кишит. Так исторически сложилось".

Детали: В частности, по словам Данилова, в Вене или в Москве сейчас может находится бывший нардеп, пророссийский деятель Евгений Мураев, которого, по данным британский разведки, Кремль планировал привести к власти в Украине.

Предыстория:

  • В конце января Министерство иностранных дел Британии заявило, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом россияне якобы рассматривали бывшего нардепа Украины Евгения Мураева.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк тогда отметил, что британская разведка в своих заявлениях по поводу планов Москвы не сказала ничего такого, чего не знают украинцы.

Темы: ДаниловМураевАвстрия
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