Вена стала городом российской агентуры – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что что столица Австрии стала городом для укрывательства российской агентуры.

Источник: Данилов в интервью LIGA.net

Прямая речь Данилова: "Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто кишмя кишит. Так исторически сложилось".

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Детали: В частности, по словам Данилова, в Вене или в Москве сейчас может находится бывший нардеп, пророссийский деятель Евгений Мураев, которого, по данным британский разведки, Кремль планировал привести к власти в Украине.

Предыстория:

В конце января Министерство иностранных дел Британии заявило, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом россияне якобы рассматривали бывшего нардепа Украины Евгения Мураева.

Советник главы ОП Михаил Подоляк тогда отметил, что британская разведка в своих заявлениях по поводу планов Москвы не сказала ничего такого, чего не знают украинцы.