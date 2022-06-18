Обмін 5 на 5: Україна забрала з полону цивільних, яких росіяни захопили на Київщині

18 червня відбувся ще один обмін полоненими з окупантами: п’ятеро цивільних українців повернулись додому, четверо з них були захоплені російськими військовими в Київській області.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України.

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Наголошується, що всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська. Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля".

Деталі: Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.

О 19:55 ГУР повідомило, що п’ятеро цивільних, які незаконно утримувались окупантами у якості полонених, уже перебувають на підконтрольній Україні території.

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Розвідники показали відео з 5 звільненими чоловіками.

Цьому передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення з полону парамедика Юлії Паєвської (Тайри), яку окупанти захопили в Маріуполі в середині березня.

Україні віддали частину тіл загиблих захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Загалом між Україною та російськими загарбниками відбулося вже кілька обмінів як полоненими, так і загиблими.