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Обмен 5 на 5: Украина забрала из плена гражданских, которых россияне захватили на Киевщине

Елена РощинаСуббота, 18 июня 2022, 17:47
Обмен 5 на 5: Украина забрала из плена гражданских, которых россияне захватили на Киевщине
Возвращение из плена, скриншот

18 июня состоялся еще один обмен пленными с оккупантами: пять гражданских украинцев вернулись домой, четверо из них были захвачены российскими военными в Киевской области.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5. Домой вернулись пятеро граждан Украины.

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Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками. Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля".

Детали: Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.

В 19:55 ГУР сообщило, что пятеро гражданских, незаконно удерживаемых оккупантами в качестве пленных, уже находятся на подконтрольной Украине территории.

ВИДЕО ДНЯ

Разведчики показали видео с 5 освобожденными мужчинами.

Этому предшествовало: 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена парамедика Юлии Паевской (Тайры), которую оккупанты захватили в Мариуполе в середине марта.

Украине отдали часть тел погибших защитников Мариуполя с "Азовстали".

В целом между Украиной и российскими захватчиками произошло уже несколько обменов как пленными, так и погибшими.

УП, обновлено
Темы: обменпленныеКиевская областьвойна
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