Окупанти поширюють газети з фейковими заявами Залужного й Арестовича в Запорізькій області

Російські окупанти поширюють на захоплених територіях Запорізької області газети з фейковими заявами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного й радника голови Офіса президента Олексія Арестовича.

Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України

Дослівно: "Ворог поширює фейкові газети, де росіяни фабрикують заяви Залужного та Арестовича про начебто "втрату Запоріжжя" та розпач серед військових".

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Деталі: За даними української розвідки, в захопленому Херсоні окупанти заселяються у чужих квартирах та примушують населення отримувати російські паспорти.

Із Маріуполя російські військові примушують людей їздити за довідками з фільтраційних таборів. У місті наразі гостра проблема з питною водою.

У захопленому Вовчанську Харківської області з лікарні вигнали людей та відмовилися надавати їм допомогу. Медзаклад повністю заповнений пораненими росіянами, а персонал примушують до колаборантства.

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У Сорокіне на тимчасово окупованій території Луганщини депортованим українцям видають паспорти так званої "ЛНР".

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