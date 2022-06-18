Окупанти поширюють газети з фейковими заявами Залужного й Арестовича в Запорізькій області
Російські окупанти поширюють на захоплених територіях Запорізької області газети з фейковими заявами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного й радника голови Офіса президента Олексія Арестовича.
Джерело: Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України
Дослівно: "Ворог поширює фейкові газети, де росіяни фабрикують заяви Залужного та Арестовича про начебто "втрату Запоріжжя" та розпач серед військових".
Деталі: За даними української розвідки, в захопленому Херсоні окупанти заселяються у чужих квартирах та примушують населення отримувати російські паспорти.
Із Маріуполя російські військові примушують людей їздити за довідками з фільтраційних таборів. У місті наразі гостра проблема з питною водою.
У захопленому Вовчанську Харківської області з лікарні вигнали людей та відмовилися надавати їм допомогу. Медзаклад повністю заповнений пораненими росіянами, а персонал примушують до колаборантства.
У Сорокіне на тимчасово окупованій території Луганщини депортованим українцям видають паспорти так званої "ЛНР".
Передісторія:
- Міжнародні журналісти описали, як відбувається процес "фільтрації" населення на захоплених росіянами територіях.
- Міністерство оборони раніше також підтверджувало інформацію, що російські окупанти везуть свої родини до Херсона та заселяються у квартирах українців.
- На Херсонщині російські військові силоміць виписують російські паспорти немовлятам.