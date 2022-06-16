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Окупанти везуть родини у Херсон і селяться в квартирах українців – Маляр

Ірина БалачукЧетвер, 16 червня 2022, 15:19
Ганна Маляр. Скриншот з відео

Росія активізувала перевезення родичів військових у тимчасово окуповані населені пункти України, зокрема, у Херсон – загарбники самовільно заселяються в житло українців.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу 16 червня

Пряма мова Маляр: "З боку Росії активізувалося перевезення родин військовослужбовців російських окупаційних військ до захоплених російським агресором українських населених пунктів. Зокрема, йдеться про Херсон.

Новоприбулі так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки і квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи свої життя, з початку широкомасштабного вторгнення Росії".

Деталі: Крім того, за словами Маляр, російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених ними територій. Зокрема, уже створили чергу на 2 тижні.  

Заступниця міністра оборони не виключає, що це роблять з метою збільшення частки місцевого населення, яке буде зобов’язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій України у разі проведення так званих референдумів.  

Маляр додала, що росіяни не полишають наміру провести "референдум", але  їм це не вдається, бо місцеве населення чинить шалений спротив.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 9 червня стало відомо, що окупанти перевозять у Херсонську область свої родини, намагаючись переконати місцевих, що вони там назавжди.
  • На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.
  • 11 червня російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.
  • Держзрадник і пособник російських загарбників у Херсонській області Кирило Стремоусов заявив, що окупаційна влада звільнятиме чиновників, якщо вони саботуватимуть роботу на окупантів і не доноситимуть до населення позицію про "майбутнє регіону у складі Росії".

Теми: Херсонська областьХерсонокупація
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