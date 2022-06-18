Оккупанты распространяют в Запорожской области газеты с фейковыми заявлениями Залужного и Арестовича

Российские оккупанты распространяют на захваченных территориях Запорожской области газеты с фейковыми заявлениями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

Источник: Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины

Дословно: "Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных".

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Детали: По данным украинской разведки, в захваченном Херсоне российские захватчки заселяются в чужих квартирах и заставляют население получать российские паспорта.

Из Мариуполя российские военные принуждают людей ездить за справками из фильтрационных лагерей. В городе острая проблема с питьевой водой.

В захваченном Волчанске Харьковской области из больницы выгнали людей и отказались оказывать им помощь. Медучреждение полностью заполнено ранеными россиянами, а персонал принуждают к коллаборантству.

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В Сорокино на временно оккупированной территории Луганской области депортированным украинцам выдают паспорта так называемой "ЛНР".

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