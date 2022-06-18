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Оккупанты распространяют в Запорожской области газеты с фейковыми заявлениями Залужного и Арестовича

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 19:35
российские оккупанты в мелитополе. фото: Yuri KADOBNOV / AFP

Российские оккупанты распространяют на захваченных территориях Запорожской области газеты с фейковыми заявлениями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

Источник: Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины

Дословно: "Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных".

Детали: По данным украинской разведки, в захваченном Херсоне российские захватчки заселяются в чужих квартирах и заставляют население получать российские паспорта.

Из Мариуполя российские военные принуждают людей ездить за справками из фильтрационных лагерей. В городе острая проблема с питьевой водой.

В захваченном Волчанске Харьковской области из больницы выгнали людей и отказались оказывать им помощь. Медучреждение полностью заполнено ранеными россиянами, а персонал принуждают к коллаборантству.

В Сорокино на временно оккупированной территории Луганской области депортированным украинцам выдают паспорта так называемой "ЛНР".

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Предыстория:

  • Международные журналисты описали, как происходит процесс "фильтрации" населения на захваченных россиянами территориях.
  • Министерство обороны ранее также подтверждало информацию, что российские оккупанты везут свои семьи в Херсон и заселяются в квартирах украинцев.
  • В Херсонской области российские военные насильно выписывают российские паспорта младенцам.

Темы: оккупацияЗапорожская областьпропагандаЗалужный
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