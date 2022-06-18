Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В районі Сєвєродонецька стався потужний вибух

"Українська правда"Субота, 18 червня 2022, 22:24
В районі Сєвєродонецька стався потужний вибух
скріншот відео

Так званий "посол ЛНР" у Москві Родіон Мірошник та російські ЗМІ повідомляють про потужний вибух в районі Сєвєродонецька на Луганщині, українські військові підтвердили цю інформацію.  

Джерело: Мірошник у Telegram, ТАСС, джерела УП серед українських військових

Реклама:

Дослівно Мірошник: "Вибух у районі Сєверодонецька чи передмістя! Димний гриб явно хімічного походження. Дуже схоже на колір "гриба" від підриву ємностей із азотною кислотою, але це поки що не підтверджено".

Деталі: Російське агентство ТАСС також опублікувало фото наслідків вибуху.

ВІДЕО ДНЯ

Джерела УП серед українських військових підтвердили факт вибуху та пожежі.

Теми: СєвєродонецьквибухЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сєвєродонецьк
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Українці дарма сподівалися на людяність росіян
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: