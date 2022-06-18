В районі Сєвєродонецька стався потужний вибух

Так званий "посол ЛНР" у Москві Родіон Мірошник та російські ЗМІ повідомляють про потужний вибух в районі Сєвєродонецька на Луганщині, українські військові підтвердили цю інформацію.

Джерело: Мірошник у Telegram, ТАСС, джерела УП серед українських військових

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Дослівно Мірошник: "Вибух у районі Сєверодонецька чи передмістя! Димний гриб явно хімічного походження. Дуже схоже на колір "гриба" від підриву ємностей із азотною кислотою, але це поки що не підтверджено".

Деталі: Російське агентство ТАСС також опублікувало фото наслідків вибуху.

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Джерела УП серед українських військових підтвердили факт вибуху та пожежі.