В районе Северодонецка произошел мощный взрыв

Так называемый "посол ЛНР" в Москве Родион Мирошник и российские СМИ сообщают о мощном взрыве в районе Северодонецка в Луганской области, украинские военные подтвердили эту информацию.

Источник: Мирошник в Telegram, ТАСС, источники УП среди украинских военных

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Дословно Мирошник: "Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похожи на цвет "гриба" от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено".

Детали: Российское агентство ТАСС также опубликовало фото последствий взрыва.

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Источники УП среди украинских военных подтвердили факт взрыва и пожара.