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Боєць Масі Найєм подякував медикам за свій порятунок

Валентина РоманенкоНеділя, 19 червня 2022, 17:59
Масі Найєм. фото з його Facebook

В Україні 19 червня відзначається День медичного працівника; за свій порятунок лікарям подякував військовий, адвокат Масі Найєм, якого було важко поранено на фронті.

Джерело: Масі Найєм у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні день медичного працівника. І цей пост - подяка їм.

Я пам‘ятаю мить поранення і декілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалось кров‘ю. Мій брат Мустафа допоміг ідентифікувати всіх, завдяки кому я живий.

Отже, моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч".

Деталі: Вперше з часу поранення Масі Найєм оприлюднив своє фото і трохи деталей рятувальної операції.

"Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам‘яті, але мій мозок зберегли і я вільно мислю і навіть аналізую все, що відбулось", - зазначає боєць.

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За словами Масі, з місця подій до Слов’янська його доправили, дякуючи товаришу по службі - "Байкеру".

У Слов’янську стабілізували місцеві лікарі та співробітники Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова (ПДМШ) — найбільшої української неурядової організації медиків-добровольців, яка надає допомогу пораненим на фронті та реалізовується у співпраці з МОУ, МОЗ, Генеральним штабом ЗСУ та РНБО.

До лікарні в Краматорську транспортувала команда MOAS – міжнародної гуманітарної організації Migrant Offshore Aid Station, яка була заснована 2013 році для порятунку мігрантів на узбережжі Середземного моря. В Україні команда налічує майже 20 екіпажів реанімобілів та координується групою іноземців на чолі з двома афганцями з Кабулу – Саїдом та Заміром, розповідає Найєм.

У Краматорську безпосередньо операційне втручання проводила команда на базі третьої медичної роти:

- начальник медичної служби, майор Степан Андрійців;

- начальник операційного відділення  медичної роти, капітан Віталій Маланчук;

- ординатор, капітан Іван Крашевський;

- лікар-анестезіолог Інна Посавнича;

З Краматорська до Дніпра Найєма евакуював той самий екіпаж MOASʼу у складі водія-українця Тараса, парамедика Віктора з Туреччини та анестезіолога з Польщі.

В Дніпрі пораненого бійця прийняла команда головлікаря лікарні ім. Мечнікова Сергія Риженкова. Безпосередньо операцію робив завідувач відділення нейрохірургії Андрій Сірко.

Пряма мова: "Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Міцного здоров‘я і всім іншим медичним працівникам. Ви для перемоги зробили і робите більше, ніж про це знає суспільство. Бажаю вам вріноваженого щастя від життя. Ще раз дякую вам, що я живий!".

Що передувало: 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

Наступного дня вранці його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що Масі Найєма прооперували. Ввечері цього ж дня Масі написав у соцмережі: "Прийшов до тями. Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано".

Теми: війна
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