Боец Маси Найем поблагодарил медиков за свое спасение

В Украине 19 июня отмечается День медицинского работника; за свое спасение врачей поблагодарил военный, адвокат Маси Найем, который был тяжело ранен на фронте.

Источник: Масси Найем в Facebook

Прямая речь: "Сегодня день медицинского работника. И этот пост – благодарность им.

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Я помню момент ранения и несколько моментов при транспортировке. Но людей не видел, потому что все лицо обливалось кровью. Мой брат Мустафа помог идентифицировать всех, благодаря которым я жив.

Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями которые помогли эвакуировать? и сделавшими операцию врачами. И, конечно, родными, которые все время рядом".

Детали: Впервые с момента ранения Маси Найем обнародовал свое фото и некоторые детали спасательной операции.

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"Как сказали врачи, после такого ранения немногие остаются при памяти, но мой мозг сохранили и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло", - отмечает боец.

По словам Маси, с места событий в Славянск его доставили, благодаря сослуживцу - "Байкеру".

В Славянске стабилизировали местные врачи и сотрудники Первой добровольческой мобильной больницы им. Николая Пирогова (ПДМШ) - крупнейшей украинской неправительственной организации медиков-добровольцев, которая оказывает помощь раненым на фронте и реализуется в сотрудничестве с МОУ, Минздравом, Генеральным штабом ВСУ и СНБО.

В больницу в Краматорске транспортировала команда MOAS – международной гуманитарной организации Migrant Offshore Aid Station, основанной в 2013 году для спасения мигрантов на побережье Средиземного моря. В Украине команда насчитывает около 20 экипажей реанимобилей и координируется группой иностранцев во главе с двумя афганцами из Кабула – Саидом и Замиром, рассказывает Найем.

В Краматорске непосредственно операционное вмешательство проводила команда на базе третьей медицинской роты:

- начальник медицинской службы, майор Степан Андрийцев;

- начальник операционного отделения медицинской роты, капитан Виталий Маланчук;

- ординатор, капитан Иван Крашевский

- врач-анестезиолог Инна Посавничая;

Из Краматорска в Днепр Найема эвакуировал экипаж MOAS'а в составе водителя-украинца Тараса, парамедика Виктора из Турции и анестезиолога из Польши.

В Днепре раненого бойца приняла команда главврача больницы им. Мечникова Сергея Рыженкова. Непосредственно операцию производил заведующий отделением нейрохирургии Андрей Сирко.

Прямая речь: "Спасибо вам. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Крепкого здоровья и всем другим медицинским работникам. Вы для победы сделали и делаете больше, чем об этом знает общество. Желаю вам уравновешенного счастья от жизни. Еще раз спасибо вам, что я жив!".

Что предшествовало: 5 июня Маси Найема с тяжелым ранением головы и глаза доставили в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Он находился в коме, время от времени приходил в сознание.

Утром 6 июня его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что Маси Найема прооперировали. Вечером этого же дня Маси написал в соцсети: "Пришел в себя. Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо".