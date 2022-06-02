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Регіони: ЗСУ утримують промзону Сєвєродонецька, на Львівщині рух поїздів після удару не відновлено

Олена РощінаЧетвер, 2 червня 2022, 09:06

Українські війська утримують під контролем промзону Сєвєродонецька у Луганській області, російські війська завдали удару забороненими касетними боєприпасами по околицях Слов'янська у Донецькій області, у Львівській області на пошкодженій ракетами ділянці залізниці поїзди не ходять. 

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій станом на 8-му ранку четверга 2 червня

Деталі:  Львівщина: в середу ввечері було завдано ракетний удар по об'єктах інфраструктури – залізниці у Стрийському та Самбірському районах. Попередньо 5 осіб травмовано. Масштаби пошкоджень уточняються.

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Станом на 7-му ранку 2 червня рух потягів на пошкоджених ділянках не відновлено.

Сумщина: близько опівночі під час повітряної тривоги російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Сумського району, Краснопільської громади. Один будинок зруйнований вщент внаслідок прямого потрапляння ракети. Ще кілька будинків постраждали. Троє людей поранені – цивільні мешканці Краснопілля.

Харків: після півночі – кілька обстрiлів району Салтівки. Постраждав чоловік. Також внаслідок нічних обстрілів на ранок під завалами школи в Харкові знайшли тіло загиблої жінки.

ВІДЕО ДНЯ

По області протягом доби обстрілювали Циркуни, Чугуїв та район. Всього 6 поранених цивільних.

Луганщина: українські військові утримують промзону Сєвєродонецька.

Росіяни обстріляли "Азот": влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні.

Пошкоджено ще 52 будинки. У Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два. 

У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка.

Загиблих та поранених серед цивільного населення немає.

Донеччина: за минулу добу 11 обстрілів з танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Ураган", РСЗВ "Смерч" міст  Слов’янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, селищ Тетянівка, Суха Балка, смт Нью-Йорк та Очеретино.

Загинуло 4, поранено 7 цивільних осіб.

Пошкоджено 20 інфраструктурних об’єктів – житлові будинки, Центр безпеки громадян, підприємства тощо.

Зранку – удар касетними боєприпасами по околицях Слов'янська. Наслідки з'ясовуються. 

В області відсутнє газопостачання, частково – вода і електрика. 

Миколаївщина: 1 червня після обіду російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаєва. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі. Загинули дві людини, ще дві отримали поранення.

Миколаївський район: вночі відбувся обстріл м. Очаків. Внаслідок чого відсутнє світло у прилеглій громаді. Інформація про постраждалих уточнюється. Зранку окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури біля одного із населених пунктів Ольшанської громади. 

Баштанський район: вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджена трансформаторна підстанція. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Дніпропетровщині – нічні тривоги. І знову ворожі артобстріли двох громад: Зеленодольскої та Апостолівської. Без постраждалих.

Херсонщина: стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманірної допомоги. Бойові дії та обстріли тривають.

Відносно спокійно в решті областей.

Теми: війнаЛьвівщинаДонбасХарків
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