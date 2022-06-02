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Монастирський вважає, що в усіх українців має бути вогнепальна зброя для особистого захисту 

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 21:13
монастирський в ефірі телемарафону біля монументу батьківщини-матері. скриншот: пресслужба мвс

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що всі громадяни України повинні мати вогнепальну зброю для захисту своїх домівок.

Джерело: коментар Монастирського в ефірі всеукраїнського телемарафону

Пряма мова Монастирського: "Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. І це був величезний виклик для всіх нас. Думали, яким чином буде використана ця зброя: чи не буде вона використана проти українців, проти України. Але сьогодні ми наближаємось до сотого дня спротиву (російської збройної агресії – УП), і можемо сказати, що цей іспит складено. 

Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція – для захисту власної домівки в українця має бути зброя".

Деталі: Монастирський похвалив онлайн-опитування громадян щодо обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення, яке провели в "Дії". Він сказав, що таке опитування охоплює найбільшу кількість людей, порівняно з іншими формами вимірювання громадської думки.

Він додав, що це опитування лише засвідчило зміну громадської думки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Монастирський сказав, що в опитуваннях, проведених перед війною, лише третина громадян підтримували вільний обіг вогнепальної зброї. В онлайн-опитуванні "Дії" дві третини вважають, що українське суспільство готове до вільного обігу вогнепальної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

У парламенті готуються до голосування в другому читанні законопроєкт, який врегулює обіг вогнепальної зброї серед цивільних осіб.

Передісторія: 

  • У додатку "Дія" провели онлайн-опитування громадян щодо обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення. Воно тривало з 25 травня по 1 червня, і всього проголосувало понад 1 700 000 громадян України. 59% опитаних висловилися за вільний обіг вогнепальної зброї серед цивільних осіб для особистого захисту.
  • 23 лютого народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який дозволяв обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення для особистого захисту.
  • Міністр оборони Олексій Резніков також висловлювався за легалізацію носіння вогнепальної зброї для самозахисту.

Теми: МонастирськийМВСзброя
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