У Дії оголосили нове опитування громадян щодо носіння зброї
Міністерство внутрішніх справ оголосило нове опитування громадян у мобільному додатку "Дія" щодо обігу вогнепальної зброї.
Джерело: пресслужба "Дії" зі звернення міністра внутрішніх справ Монастирського
Пряма мова Монастирського: "Дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває вже понад 8 років – з початку російської агресії. Тому, за дорученням президента України, ми спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним".
Деталі: Серед запропонованих варіантів відповіді: "Для спеціальних потреб", "Для особистого захисту" та "Я проти".
Щоби взяти участь в опитування, громадяни повинні в застосунку "Дія" перейти до розділу "Послуги" й обрати "Опитування".
Участь в опитуванні можуть взяти лише повнолітні громадяни України. Опитування триватиме один тиждень – до 1 червня.
Довідково: Ці опитування є офіційними урядовими опитуванням громадської думки. Утім результати опитування не зобов’язують владу до ухвалення певних рішень, а мають лише рекомендаційний характер.
Передісторія:
- 23 лютого народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який дозволяв обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення для особистого захисту.
- Міністр оборони Олексій Резніков також висловлювався за легалізацію носіння вогнепальної зброї для самозахисту.
- У травні "Укрпошта" запускала онлайн-опитування громадян у "Дії" щодо ескізу нової марки. У результаті найбільшу кількість голосів здобув ескіз марки з підписом "Доброго вечора, ми з України".
- Нову функцію громадських опитувань у "Дії" влада запустила 8 лютого 2022 року. За два дні в "стартових" опитуваннях взяли участь 200 тисяч людей.
- Деякі експерти висловлювали сумнів, що ці опитування містять певні недоліки щодо репрезентативності й інклюзивності урядової політики.