У Дії оголосили нове опитування громадян щодо носіння зброї

Міністерство внутрішніх справ оголосило нове опитування громадян у мобільному додатку "Дія" щодо обігу вогнепальної зброї.

Джерело: пресслужба "Дії" зі звернення міністра внутрішніх справ Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває вже понад 8 років – з початку російської агресії. Тому, за дорученням президента України, ми спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним".

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Деталі: Серед запропонованих варіантів відповіді: "Для спеціальних потреб", "Для особистого захисту" та "Я проти".

Щоби взяти участь в опитування, громадяни повинні в застосунку "Дія" перейти до розділу "Послуги" й обрати "Опитування".

Участь в опитуванні можуть взяти лише повнолітні громадяни України. Опитування триватиме один тиждень – до 1 червня.

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Довідково: Ці опитування є офіційними урядовими опитуванням громадської думки. Утім результати опитування не зобов’язують владу до ухвалення певних рішень, а мають лише рекомендаційний характер.

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