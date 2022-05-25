Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дії оголосили нове опитування громадян щодо носіння зброї

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 14:27
У Дії оголосили нове опитування громадян щодо носіння зброї
фото: getty images

Міністерство внутрішніх справ оголосило нове опитування громадян у мобільному додатку "Дія" щодо обігу вогнепальної зброї.

Джерело: пресслужба "Дії" зі звернення міністра внутрішніх справ Монастирського

Пряма мова Монастирського: "Дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває вже понад 8 років – з початку російської агресії. Тому, за дорученням президента України, ми спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним".

Реклама:

Деталі: Серед запропонованих варіантів відповіді: "Для спеціальних потреб", "Для особистого захисту" та "Я проти".

Щоби взяти участь в опитування, громадяни повинні в застосунку "Дія" перейти до розділу "Послуги" й обрати "Опитування".

Участь в опитуванні можуть взяти лише повнолітні громадяни України. Опитування триватиме один тиждень – до 1 червня.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Ці опитування є офіційними урядовими опитуванням громадської думки. Утім результати опитування не зобов’язують владу до ухвалення певних рішень, а мають лише рекомендаційний характер.

Передісторія: 

  • 23 лютого народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який дозволяв обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення для особистого захисту.
  • Міністр оборони Олексій Резніков також висловлювався за легалізацію носіння вогнепальної зброї для самозахисту.
  • У травні "Укрпошта" запускала онлайн-опитування громадян у "Дії" щодо ескізу нової марки. У результаті найбільшу кількість голосів здобув ескіз марки з підписом "Доброго вечора, ми з України".
  • Нову функцію громадських опитувань у "Дії" влада запустила 8 лютого 2022 року. За два дні в "стартових" опитуваннях взяли участь 200 тисяч людей.
  • Деякі експерти висловлювали сумнів, що ці опитування містять певні недоліки щодо репрезентативності й інклюзивності урядової політики.

Теми: ДіязброяопитуванняМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Дія
У "Дії" запущено антикорупційний інструмент для моряків: схема на 150 млн доларів у минулому
Як працює онлайн декларування місця проживання
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: