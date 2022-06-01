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59% українців за вільне володіння пістолетами – опитування

Ірина БалачукСереда, 1 червня 2022, 16:05
Інфографіка з Telegram Федорова

59% українців вважають, що громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Опитування серед користувачів Дії щодо володіння зброєю в Україні завершено.

59% українців вважають, що громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях. 22% – зазначають, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення".

Деталі: Ще 19% – відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, але використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах – носити зброю з собою має бути заборонено.

Федоров зазначив, що це опитування стало наймасовішим (з 4 проведених у "Дії" опитувань – ред.) – усього за тиждень у ньому взяли участь 1 726 452 українці.

Він подякував українцям за активність і анонсував нові опитування в "Дії".

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Що було раніше: Згідно з проміжними результатами опитування громадян в додатку "Дія", більше 62% українців підтримують обіг зброї для особистого захисту, і ще 18%  підтримують обмежений обіг для спеціальних потреб. 

Передісторія: 

  • 25 травня уряд оголосив, що запустив у "Дії" онлайн-опитування громадян стосовно легалізації носіння вогнепальної зброї цивільними особами.
  • 23 лютого народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який дозволяв обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення для особистого захисту.
  • Міністр оборони Олексій Резніков також висловлювався за легалізацію носіння вогнепальної зброї для самозахисту.

Теми: зброяопитуванняДія
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