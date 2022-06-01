59% українців за вільне володіння пістолетами – опитування
59% українців вважають, що громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях.
Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Опитування серед користувачів Дії щодо володіння зброєю в Україні завершено.
59% українців вважають, що громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях. 22% – зазначають, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення".
Деталі: Ще 19% – відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, але використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах – носити зброю з собою має бути заборонено.
Федоров зазначив, що це опитування стало наймасовішим (з 4 проведених у "Дії" опитувань – ред.) – усього за тиждень у ньому взяли участь 1 726 452 українці.
Він подякував українцям за активність і анонсував нові опитування в "Дії".
Що було раніше: Згідно з проміжними результатами опитування громадян в додатку "Дія", більше 62% українців підтримують обіг зброї для особистого захисту, і ще 18% підтримують обмежений обіг для спеціальних потреб.
Передісторія:
- 25 травня уряд оголосив, що запустив у "Дії" онлайн-опитування громадян стосовно легалізації носіння вогнепальної зброї цивільними особами.
- 23 лютого народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт, який дозволяв обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення для особистого захисту.
- Міністр оборони Олексій Резніков також висловлювався за легалізацію носіння вогнепальної зброї для самозахисту.