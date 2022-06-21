На кордоні з Україною зосереджені до семи білоруських батальйонів - Міноборони

На кордоні Білорусі з Україною перебувають до семи білоруських батальйонів.

Джерело: речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі

Пряма мова: "На кордоні в Брестській та Гомельській областях зараз до семи білоруських батальйонів. Це приблизно 3,5-4 тисяч особового складу.

Але треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартировані".

Деталі: За словами Мотузяника, загалом армія Білорусі нараховує 60 тисяч осіб, але влада Лукашенка хоче збільшити її ще на 20 тисяч, тому наразі активно вербує білорусів до війська.

Крім того, враховуючи те, що зараз білоруська сторона надає Росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. "Станом на цей день ми поки що цього не бачимо", - додав речник МОУ.

Пряма мова: "Але дії Росії, в тому числі і білоруської армії, змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогодні. Основний удар – Луганщина, Донеччина, решта – постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська.

ВІДЕО ДНЯ

Ми чудово розуміємо: щойно ми заберемо звідти свої підрозділи – вони можуть здійснити повторний наступ. В найближчій перспективі ми цього не бачимо, але тим не менше ми вимушені укріплювати цей напрямок".

Передісторія: