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На границе с Украиной сосредоточены до семи белорусских батальонов - Минобороны

Валентина РоманенкоВторник, 21 июня 2022, 12:29
На границе с Украиной сосредоточены до семи белорусских батальонов - Минобороны
Александр Мотузяник

На границе Беларуси с Украиной находятся до семи белорусских батальонов.

Источник: спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это примерно 3,5-4 тысячи личного состава.

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Но нужно понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы".

Детали: По словам Мотузяника, всего армия Беларуси насчитывает 60 тысяч человек, но власти Лукашенко хотят увеличить ее еще на 20 тысяч, поэтому сейчас активно вербуют белорусов в армию.

Кроме того, учитывая, что сейчас белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. "По состоянию на этот день мы пока этого не видим", - добавил спикер МОУ.

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Прямая речь: "Но действия России, в том числе и белорусской армии, заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодняшний день. Основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким образом, они заставляют нас держать там войска.

Мы прекрасно понимаем: как только мы уберем оттуда свои подразделения – они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого не видим, но, тем не менее, мы вынуждены укреплять это направление".

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Темы: войнаБеларусьМинобороны
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