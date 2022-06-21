Пилот-"вагнеровец" рассказал СБУ, как сбрасывал бомбы, и сколько за это платит РФ

По данным СБУ, российский пилот-наемник из ЧВК "Вагнер" успел повоевать в Украине три дня, после чего был сбит украинскими защитниками из ПЗРК "Игла"

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Сообщается, что первый боевой вылет оккупант майор Андрей Федорчуков совершил 14 июня, а 17-го оказался в плену.

Теперь он рассказывает СБУ о том, как сбрасывал бомбы на Украину. При этом, пытается оправдываться и говорит, что речь шла только о "нанесении ударов по опорным пунктам, скоплении силы и живой силы противника".

В целом пилот совершал по 1-2 боевых вылета в день.

Признается, что кроме него на российских истребителях стоимостью свыше 10 млн. долларов США летают также и другие наемники, а не кадровые летчики из РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Наемники получают за работу ставку от 200 тыс. рублей в месяц и дополнительные бонусы за количество и "результативность" вылетов.

Этому предшествовало: 18 июня 72 ОМБр им.Черных Запорожцев сообщила, что из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" был сбит российский самолет Су-25.

Пилот подбитого российского штурмового самолета Су-25 катапультировался и попал в плен. В ходе допроса оказалось, что он работает наемником ЧВК "Вагнер".