Россияне обстреляли Черниговщину и Сумщину, на Херсонщине смолкли украинские СМИ

В ночь на 22 июня россияне обстреляли пограничье в Черниговской области, Чугуев и Харьков, в Луганской и Донецкой областях продолжаются бои, есть погибшие и раненые гражданские.

Источник: главы областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра среды 22 июня

Детали: Черниговская область: ночью враг из стрелкового оружия обстрелял подразделение пограничного отряда в районе села Гремяч. Потерь нет.

Сумская область: Ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманьскую и Новослободскую общины. Детали по поводу последствий уточняются.

За вторник в области – шесть раненых в результате артобстрелов и атаки дронов-камикадзе. Жертв и разрушений предварительно нет.

Харьков: ночью оккупанты обстреливали северные районы города. Предварительно – пострадавших нет.

В среду утром россияне в очередной раз обстреляли Чугуев, снаряд попал в частный дом, предварительно три человека ранены.

ВИДЕО ДНЯ

В течение суток 15 человек погибли, 16 ранены.

Луганская область: в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды – по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения.

Попаснянское направление: оккупанты закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. В Горском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.

Лисичанск обстреливают из артиллерии, танков, авиации. По меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских.

Донецкая область: активные боевые деяния по всей линии фронта. Враг ведет огонь из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет "ЗРС С-300", РСЗО "Град".

Под обстрелами – Авдеевка, Железное, Курахово, Торецк, пгт Курдюмовка, пгт Нью-Йорк, с. Иванополье, с. Новоселовка-1, с. Федоровка, с. Крестище.

Повреждены 39 объектов, в том числе 4 многоэтажки, 22 частных жилых дома, школа, админздание отделения полиции, железнодорожная дорога, хозяйственные сооружения, админздания и обогатительная фабрика.

Один человек погиб, 15 – ранены.

Николаевская область: 21 июня в течение дня обстрелы продолжались во многих районах области. Во второй половине дня враг обстреливал Березнеговатскую общину. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Во второй половине дня во вторник в селе Красное Воскресенской общины также были обстрелы. Ранен один человек. Возгорание сухой травы и полей с урожаем.

В Днепропетровской области враг обстрелял две общины на границе с Херсонщиной – Апостоловскую и Зеленодольскую. В одном из сел есть разрушение жилья, нет света и газа. Люди не пострадали. Детали уточняются.

Херсонская область: продолжается давление на педагогов и медиков, происходят похищения активистов, политиков, журналистов, общественных деятелей.

В области не работает ни одно украинское СМИ.

В целом ситуация в Херсонской области напряженная, особенно в оккупированных селах Бериславского и части Каховского районов, тяжелые бои идут в селах, которые граничат с Николаевской и Днепропетровской областями.

"Все более громкие заявления делают оккупанты и местные коллаборанты о вхождении Херсона в РФ. Такие заявления херсонцы слышат с начала оккупации, поэтому каждый день в городе появляется все больше украинских флагов и надписей, что Херсон – это Украина, и горожане ждут только ВСУ", – отмечают в Херсонской ОВА,

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях Украины.