Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Ростовській області горів нафтопереробний завод, соцмережі писали про удар з безпілотника

Ірина БалачукСереда, 22 червня 2022, 10:46
У Ростовській області горів нафтопереробний завод, соцмережі писали про удар з безпілотника
Скриншот з відео

Вранці 22 червня сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії, у соцмережах повідомляли, що по НПЗ вдарили з безпілотника.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал База

Пряма мова представника ГУ МНС у Ростовській області РФ: "О 9:25 мск надійшла інформація про те, що сталося загоряння у теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі на площі 50 квадратних метрів".

Реклама:

Деталі: Представник ГУ МНС Росії додав, що загрози розповсюдження вогню немає, постраждалих також немає.

"РИА Новости" опублікували відео пожежі.

Трохи пізніше Telegram-канал База опублікував відео з безпілотником, який пролітає біля заводу, після чого лунає вибух та починається пожежа на НПЗ.

ВІДЕО ДНЯ

Обережно: на відео звучить нецензурна лексика.

Близько 11:00 у МНС Росії повідомили, що пожежу на НПЗ загасили.

Для довідки: За даними "Радіо свобода", 27 лютого 2014 року – у день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками" – родини Віктора Медведчука і Тараса Козака стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, отримавши 42 відсотки підприємства за 40 тисяч доларів.

У квітні 2021 року російський "Інтерфакс" писав, що Новошахтинський НПЗ купив крупний будівельний підрядник "Петон".

Передісторія: 

  • За останні 3 місяці в Росії сталося щонайменше кілька масштабних пожеж на стратегічних об'єктах. Наразі невідомо, де були підпали, а де випадковість.
  • Зокрема, у Дзержинську Нижегородської області була пожежа площею близько 2 тис. кв. м після загоряння цистерни із розчинником.
  • На Сахалінській тепловій електростанції сталася масштабна пожежа.
  • На нафтобазі в російському Білгороді неподалік українського кордону теж сталася пожежа.
  • Також пролунав вибух у військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю, там був загиблий та постраждалі.

Теми: Росіявибухпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Білорусь почала "мобілізаційні навчання" на кордоні з Україною
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Київ має ефективну ППО, але є загроза масованого ракетного удару - генерал-лейтенант
Путін зібрав Радбез із питаннями про плани на вересень
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: