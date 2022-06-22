У Ростовській області горів нафтопереробний завод, соцмережі писали про удар з безпілотника
Вранці 22 червня сталася пожежа в теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії, у соцмережах повідомляли, що по НПЗ вдарили з безпілотника.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал База
Пряма мова представника ГУ МНС у Ростовській області РФ: "О 9:25 мск надійшла інформація про те, що сталося загоряння у теплообміннику на Новошахтинському нафтопереробному заводі на площі 50 квадратних метрів".
Деталі: Представник ГУ МНС Росії додав, що загрози розповсюдження вогню немає, постраждалих також немає.
"РИА Новости" опублікували відео пожежі.
Трохи пізніше Telegram-канал База опублікував відео з безпілотником, який пролітає біля заводу, після чого лунає вибух та починається пожежа на НПЗ.
Обережно: на відео звучить нецензурна лексика.
Близько 11:00 у МНС Росії повідомили, що пожежу на НПЗ загасили.
Для довідки: За даними "Радіо свобода", 27 лютого 2014 року – у день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками" – родини Віктора Медведчука і Тараса Козака стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, отримавши 42 відсотки підприємства за 40 тисяч доларів.
У квітні 2021 року російський "Інтерфакс" писав, що Новошахтинський НПЗ купив крупний будівельний підрядник "Петон".
Передісторія:
- За останні 3 місяці в Росії сталося щонайменше кілька масштабних пожеж на стратегічних об'єктах. Наразі невідомо, де були підпали, а де випадковість.
- Зокрема, у Дзержинську Нижегородської області була пожежа площею близько 2 тис. кв. м після загоряння цистерни із розчинником.
- На Сахалінській тепловій електростанції сталася масштабна пожежа.
- На нафтобазі в російському Білгороді неподалік українського кордону теж сталася пожежа.
- Також пролунав вибух у військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю, там був загиблий та постраждалі.