В Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод, соцсети писали об ударе с беспилотника
Утром 22 июня произошел пожар в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России, в соцсетях сообщали, что удар нанес беспилотник.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал База
Прямая речь представителя ГУ МЧС в Ростовской области РФ: "В 9:25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров".
Детали: Представитель ГУ МЧС России добавил, что угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет.
"РИА Новости" опубликовало видео пожара.
Немного позже Telegram-канал База опубликовал видео с беспилотником, который пролетает возле завода, после чего раздается взрыв и начинается пожар на НПЗ.
Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика.
Около 11:00 в МЧС России сообщили, что пожар на НПЗ ликвидировали.
Для справки: По данным "Радио свобода", 27 февраля 2014 года – в день захвата парламента Крыма так называемыми "зелеными человечками" – семьи Виктора Медведчука и Тараса Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42 процента предприятия за 40 тысяч долларов.
В апреле 2021 года российский "Интерфакс" писал, что Новошахтинский НПЗ купил крупный строительный подрядчик "Петон".
Предыстория:
- За последние 3 месяца в России произошло по меньшей мере несколько масштабных пожаров на стратегических объектах. Пока неизвестно, где были поджоги, а где случайность.
- В частности, в Дзержинске Нижегородской области был пожар площадью около 2 тыс. кв. м после возгорания цистерны с растворителем.
- На Сахалинской тепловой электростанции произошел масштабный пожар.
- Горела и нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы.
- Также прогремел взрыв в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края, там был погибший и пострадавшие.