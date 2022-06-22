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В Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод, соцсети писали об ударе с беспилотника

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 10:46
В Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод, соцсети писали об ударе с беспилотника
Скриншот из видео

Утром 22 июня произошел пожар в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России, в соцсетях сообщали, что удар нанес беспилотник.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", Telegram-канал База

Прямая речь представителя ГУ МЧС в Ростовской области РФ: "В 9:25 мск поступила информация о том, что произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 квадратных метров".

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Детали: Представитель ГУ МЧС России добавил, что угрозы распространения огня нет, пострадавших тоже нет.

"РИА Новости" опубликовало видео пожара.

Немного позже Telegram-канал База опубликовал видео с беспилотником, который пролетает возле завода, после чего раздается взрыв и начинается пожар на НПЗ.

ВИДЕО ДНЯ

Осторожно: на видео звучит нецензурная лексика.

Около 11:00 в МЧС России сообщили, что пожар на НПЗ ликвидировали. 

Для справки: По данным "Радио свобода", 27 февраля 2014 года – в день захвата парламента Крыма так называемыми "зелеными человечками" – семьи Виктора Медведчука и Тараса Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42 процента предприятия за 40 тысяч долларов.

В апреле 2021 года российский "Интерфакс" писал, что Новошахтинский НПЗ купил крупный строительный подрядчик "Петон".

Предыстория: 

  • За последние 3 месяца в России произошло по меньшей мере несколько масштабных пожаров на стратегических объектах. Пока неизвестно, где были поджоги, а где случайность.
  • В частности, в Дзержинске Нижегородской области был пожар площадью около 2 тыс. кв. м после возгорания цистерны с растворителем.
  • На Сахалинской тепловой электростанции произошел масштабный пожар.
  • Горела и нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы.
  • Также прогремел взрыв в воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края, там был погибший и пострадавшие.

Темы: Росcиявзрывпожар
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