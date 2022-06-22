На Одещині дозволили продавати алкоголь до 20:00

Одеська обласна військова адміністрація послабила обмеження й дозволила продавати усі види алкоголю з 9 до 20 години.

Джерело: Одеська міськрада у Telegram

Дослівно міськрада: "Наказом Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, з 22 червня в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв в період з 09:00 до 20:00".

Деталі: У міськраді нагадали, що разом з тим надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, представникам військових формувань та правоохоронцям.

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