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На Одещині дозволили продавати алкоголь до 20:00

Ірина БалачукСереда, 22 червня 2022, 14:48
На Одещині дозволили продавати алкоголь до 20:00
Фото Markus Spiske з сайту Pixabay

Одеська обласна військова адміністрація послабила обмеження й дозволила продавати усі види алкоголю з 9 до 20 години.

Джерело: Одеська міськрада у Telegram

Дослівно міськрада: "Наказом Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, з 22 червня в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв в період з 09:00 до 20:00".

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Деталі: У міськраді нагадали, що разом з тим надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, представникам військових формувань та правоохоронцям.

Передісторія: 

  • На початку широкомасштабного вторгнення Росії військові адміністрації в областях України заборонили продаж алкогольних напоїв у зв’язку з воєнним станом.
  • 31 березня Одеська ОВА дозволила продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30% в проміжку між 9 і 15 годинами.
  • З 14 травня Одеська обласна військова адміністрація дозволила продавати міцний алкоголь з 9 до 18 години.
  • 9 червня Одеська обласна військова адміністрація повідомила, що в області заборонено відвідувати пляжі, проводити гучні масові заходи та продавати алкогольні напої у закладах відпочинку у вечірній час.

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Теми: Одеська областьалкоголь
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