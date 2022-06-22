В Одесской области разрешили продавать алкоголь до 20:00

Одесская областная военная администрация ослабила ограничения и разрешила продавать все виды алкоголя с 9 до 20 часов.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Дословно горсовет: "Приказом Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 22 июня в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00".

Детали: В горсовете напомнили, что вместе с тем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, представителям военных формирований и правоохранителям.

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