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В Одесской области разрешили продавать алкоголь до 20:00

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 14:48
В Одесской области разрешили продавать алкоголь до 20:00
Фото Markus Spiske с сайта Pixabay

Одесская областная военная администрация ослабила ограничения и разрешила продавать все виды алкоголя с 9 до 20 часов.

Источник: Одесский горсовет в Telegram

Дословно горсовет: "Приказом Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 22 июня в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 20:00".

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Детали: В горсовете напомнили, что вместе с тем строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, представителям военных формирований и правоохранителям.

Предыстория:

  • В начале широкомасштабного вторжения России военные администрации в областях Украины запретили продажу алкогольных напитков в связи с военным положением.
  • 31 марта Одесская ОВА разрешила продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30% в промежутке между 9 и 15 часами.
  • С 14 мая Одесская областная военная администрация разрешила продавать крепкий алкоголь с 9 до 18 часов.
  • 9 июня Одесская областная военная администрация сообщила, что в области запрещено посещать пляжи, проводить массовые мероприятия и продавать алкогольные напитки в заведениях отдыха в вечернее время.

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Темы: Одесская областьалкоголь
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