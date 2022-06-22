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Росіяни посилили авіаційні атаки на Донбасі – зведення Генштабу

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 18:56
Росіяни посилили авіаційні атаки на Донбасі – зведення Генштабу
фото ілюстративне: getty images

Російські окупаційні війська посилили авіаційні удари проти українських військових на кількох напрямках на Донбасі.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 22 червня

Дослівно: "На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

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На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина та авіаційно-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка".

Деталі: На Краматорському напрямку російські окупанти активних наступальних дій не вели. Зі ствольної артилерії противник обстріляв позиції ЗСУ в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

ВІДЕО ДНЯ

У районі Новобахмутівки українські захисники відбили штурм ворога й примусили його відійти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках без суттєвих змін. Російські війська продовжують систематичний вогневий вплив на підрозділи ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку російські війська ведуть інденерне обладнання позицій та обстріли з реактивної та ствольної артилерії, аби не допустити просування підрозділів ЗСУ вглиб захопленої території Херсонщини.

На північ від Харкова росіяни ведуть бойові дії, щоби не допустити вихід українських військових на лінію державного кордону. Окрім нищівних обстрілів Харкова, росіяни також вели вогонь по населених пунктах Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

На Слобожанському напрямку окупаційні війська штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів довкола Слов’янська. Застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

На Волинському, Поліському й Сіверському напрямках без суттєвих змін. На Сумщині російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Тур’я, Миропільське й Славгород.

Передісторія: 

  • Станом на ранок 22 червня, російська армія втратила 34 230 військовослужбвоців, 3 614 бойових броньованих машин, 99 засобів протиповітряної оборони, 614 безпілотників, більше двох з половиною тисяч автоцистерн та автомобільної спецтехніки.
  • Міністерство оборони Великої Британії прогнозує, що російське військове командування перекине значну силу резервних батальйонно-тактичних груп на Донбас найближчими днями.

Теми: Генштаббойові діїДонбасвійна
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