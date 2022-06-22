Россияне усилили авиационные атаки на Донбассе – сводка Генштаба

Российские оккупационные войска ужесточили авиационные удары против украинских военных в нескольких направлениях на Донбассе.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 22 июня

Дословно: "На Северодонецком направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горского.

Противник нанес авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко".

Детали: На Краматорском направлении российские оккупанты активных наступательных действий не вели. Из ствольной артиллерии противник обстрелял позиции ВСУ в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.

В районе Новобахмутовки украинские защитники отразили штурм врага и заставили его отойти.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях без существенных изменений. Российские войска продолжают систематическое огневое давление на подразделения ВСУ, чтобы не допустить их опрокидывание на другие направления.

На Южнобужском направлении российские войска ведут инженерное оборудование позиций и обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, чтобы не допустить продвижение подразделений ВСУ в глубь захваченной территории Херсонщины.

Севернее Харькова россияне ведут боевые действия, чтобы не допустить выход украинских военных на линию государственной границы. Кроме сокрушительных обстрелов Харькова, россияне также вели огонь по населенным пунктам Байрак, Победа, Коробочкино, Шевелевка, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник, Ртыщевка и Печенеги.

На Слобожанском направлении оккупационные войска штурмовыми действиями пытались улучшить тактическое положение своих подразделений вокруг Славянска. Враг применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Семиланное.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. В Сумской области российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Турья, Миропольское и Славгород.

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