Системи ППО збили російську ракету в небі над Одещиною

Системи протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Одещиною.

Джерело: звернення голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка

Пряма мова Марченка: "Вітаю, Одещино!

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Ворог намагався нанести ракетний удар по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони".

Деталі: Марченко додав, що впродовж доби російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївській, Харківській, Донецькій і Луганській областях.

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Що було раніше: Зранку 20 червня ППО збили російські ракети над Одесою та Білгород-Дністровським районом. Також ракети, запущені по області з Криму, збивали 18 і 19 червня.