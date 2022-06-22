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Системи ППО збили російську ракету в небі над Одещиною

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 20:05
фото ілюстративне: getty images

Системи протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Одещиною.

Джерело: звернення голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка

Пряма мова Марченка: "Вітаю, Одещино!

Ворог намагався нанести ракетний удар по одному з районів області. Ракета була збита нашими підрозділами протиповітряної оборони".

Деталі: Марченко додав, що впродовж доби російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаївській, Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Що було раніше: Зранку 20 червня ППО збили російські ракети над Одесою та Білгород-Дністровським районом. Також ракети, запущені по області з Криму, збивали 18 і 19 червня.

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Теми: Одеська областьобстріл
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