Системы ПВО сбили российскую ракету в небе над Одесской областью
Среда, 22 июня 2022, 20:05
Системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Одесской областью.
Источник: обращение главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко
Прямая речь Марченко: "Привет, Одесская область!
Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны".
Детали: Марченко добавил, что в течение суток российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Что было раньше: Утром 20 июня ПВО сбили российские ракеты над Одессой и Белгород-Днестровским районом. Также ракеты, запущенные по области из Крыма, сбивали 18 и 19 июня.
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