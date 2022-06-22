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Системы ПВО сбили российскую ракету в небе над Одесской областью

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 20:05
фото иллюстративное: getty images

Системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Одесской областью.

Источник: обращение главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко

Прямая речь Марченко: "Привет, Одесская область!

Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны".

Детали: Марченко добавил, что в течение суток российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Что было раньше: Утром 20 июня ПВО сбили российские ракеты над Одессой и Белгород-Днестровским районом. Также ракеты, запущенные по области из Крыма, сбивали 18 и 19 июня.

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Темы: Одесская областьобстрел
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