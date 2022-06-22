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Росіяни відмовилися від форсування Сіверського Донця, бо бояться – Гайдай

Мазуренко Альона Середа, 22 червня 2022, 22:28
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Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники відмовилися від форсування річки Сіверський Донець, бо бояться великих втрат. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках".

Деталі: За його словами, росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямок Тошківка-Золоте, де наразі тривають бої.

Глава ОВА зазначив, що росіяни хочуть оточити українських військових.

Він додав, що Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Лише за декілька днів окупанти нанесли катастрофічних руйнувань місту.

Передісторія: 

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Теми: Луганська областьокупаціявійнаСєвєродонецьк
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