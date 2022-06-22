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Росіяни відмовилися від форсування Сіверського Донця, бо бояться – Гайдай

Альона Мазуренко Середа, 22 червня 2022, 22:28
Росіяни відмовилися від форсування Сіверського Донця, бо бояться – Гайдай
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Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники відмовилися від форсування річки Сіверський Донець, бо бояться великих втрат. 

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках".

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Деталі: За його словами, росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямок Тошківка-Золоте, де наразі тривають бої.

Глава ОВА зазначив, що росіяни хочуть оточити українських військових.

Він додав, що Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Лише за декілька днів окупанти нанесли катастрофічних руйнувань місту.

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Теми: Луганська областьокупаціявійнаСєвєродонецьк
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