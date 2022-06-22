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Россияне отказались от форсирования Северского Донца, потому что боятся – Гайдай

Алена МазуренкоСреда, 22 июня 2022, 22:28
Россияне отказались от форсирования Северского Донца, потому что боятся – Гайдай
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики отказались от форсирования реки Северский Донец, потому что боятся больших потерь.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Орки отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях".

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Детали: По его словам, россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое, где продолжаются бои.

Глава ОВА отметил, что россияне хотят оцепить украинских военных.

Он добавил, что Лисичанск продолжает страдать от вражеских обстрелов. Только за несколько дней оккупанты нанесли катастрофические разрушения городу.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаСеверодонецк
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