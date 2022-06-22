На Сумщині за добу зафіксували більше 80 прильотів: є загиблий
Упродовж доби російські окупанти здійснили більше 80 обстрілів по території Сумської області, внаслідок чого щонайменше 1 людина загинула.
Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Близько 9 ранку росіяни відкрили вогонь з автоматів у бік Юнаківської громади.
Із 9 до 10 години ранку окупанти обстрілювали Старі Вирки й Атинське в Білопільській громаді. Обстріли пошкодили будівлю Атинського психоневрологічного інтернату, водонапірну вежу й місцеву ферму.
Також постраждали дві тварини і пошкоджена сільськогосподарська техніка.
Опівдні ворог гатив із мінометів по Глухівській громаді.
О 14:40 росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій над Великописарівською громадою, після чого відкрили мінометний вогонь. Внаслідок атаки загинула одна людина.
Близько 15 години по Хотінській громаді росіяни стріляли з мінометів та автоматичної стрілецької зброї. Згодом о 16:30 відкрили вогонь по околицях цієї ж громади з реактивної артилерії.
Після 17 години атаки зазнала Шалагинська громада. Усього очевидці нарахували біля 30 прильотів з реактивних систем залпового вогню. Жертв і руйнувань внаслідок атак немає.
Близько 18 години ворожий безпілотник скинув вибухівку над Глухівською громадою, проте постраждалих немає.
Майже о 21 години на території Охтирського району на ворожій міні підірвалася автівка поліція. Двоє поліцейських, які сиділи в ній, дістали поранення.
Передісторія:
- У ніч проти 22 червня росіяни обстрілювали Есманську й Новослобідську громади. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли, що росіяни здійснили атаки на населені пункти Тур’я, Миропільське й Славгород на Сумщині.
- 21 червня російські дрони-камікадзе здійснили атаку на Краснопільську громаду на Сумщині. Внаслідок удару четверо цивільних поранено, двоє з них – у важкому стані.
- У понеділок 20 червня внаслідок обстрілів росіян один чоловік на Сумщині загинув.