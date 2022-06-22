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На Сумщині за добу зафіксували більше 80 прильотів: є загиблий

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 22:16
На Сумщині за добу зафіксували більше 80 прильотів: є загиблий
фото ілюстративне: getty images

Упродовж доби російські окупанти здійснили більше 80 обстрілів по території Сумської області, внаслідок чого щонайменше 1 людина загинула.

Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Близько 9 ранку росіяни відкрили вогонь з автоматів у бік Юнаківської громади.

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Із 9 до 10 години ранку окупанти обстрілювали Старі Вирки й Атинське в Білопільській громаді. Обстріли пошкодили будівлю Атинського психоневрологічного інтернату, водонапірну вежу й місцеву ферму.

Також постраждали дві тварини і пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Опівдні ворог гатив із мінометів по Глухівській громаді.

ВІДЕО ДНЯ

О 14:40 росіяни скинули з безпілотника вибуховий пристрій над Великописарівською громадою, після чого відкрили мінометний вогонь. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Близько 15 години по Хотінській громаді росіяни стріляли з мінометів та автоматичної стрілецької зброї. Згодом о 16:30 відкрили вогонь по околицях цієї ж громади з реактивної артилерії. 

Після 17 години атаки зазнала Шалагинська громада. Усього очевидці нарахували біля 30 прильотів з реактивних систем залпового вогню. Жертв і руйнувань внаслідок атак немає.

Близько 18 години ворожий безпілотник скинув вибухівку над Глухівською громадою, проте постраждалих немає.

Майже о 21 години на території Охтирського району на ворожій міні підірвалася автівка поліція. Двоє поліцейських, які сиділи в ній, дістали поранення.

Передісторія: 

  • У ніч проти 22 червня росіяни обстрілювали Есманську й Новослобідську громади. У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли, що росіяни здійснили атаки на населені пункти Тур’я, Миропільське й Славгород на Сумщині.
  • 21 червня російські дрони-камікадзе здійснили атаку на Краснопільську громаду на Сумщині. Внаслідок удару четверо цивільних поранено, двоє з них – у важкому стані.
  • У понеділок 20 червня внаслідок обстрілів росіян один чоловік на Сумщині загинув.

Теми: Сумська областькордонобстрілжертви
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