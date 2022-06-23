Пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині загасили: знадобилося 108 годин

Удар по нафтобазі. Фото з Telegram Резніченка

Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася у результаті ракетного удару росіян 18 червня, загасили.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Приборкували полум’я понад 108 годин".

Деталі: Голова ОВА нагадав, що ворожа атака забрала життя 3 людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро постраждалих перебувають у лікарні.

Передісторія: