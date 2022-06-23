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Пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині загасили: знадобилося 108 годин

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 10:32
Пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині загасили: знадобилося 108 годин
Удар по нафтобазі. Фото з Telegram Резніченка

Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася у результаті ракетного удару росіян 18 червня, загасили.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Приборкували полум’я понад 108 годин".

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Деталі: Голова ОВА нагадав, що ворожа атака забрала життя 3 людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро постраждалих перебувають у лікарні.

Передісторія:

  • 18 червня російські окупанти запустили три крилаті ракети по нафтобазі в Новомосковському районі, внаслідок чого постраждало 13 людей та одна загинула.
  • Під час гасіння пожежі на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом, один рятувальник загинув, ще двоє потрапили до лікарні.
  • 20 червня під час рятувальних робіт на палаючій нафтобазі знайшли тіло ще одного загиблого. Таким чином від ворожої атаки загинули троє людей. 

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Теми: Дніпропетровська областьвійнапожежа
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