Пожар на нефтебазе на Днепропетровщине потушили: понадобилось 108 часов
Четверг, 23 июня 2022, 10:32
Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел в результате ракетного удара россиян 18 июня, потушили.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Укрощали пламя более 108 часов".
Детали: Глава ОВА напомнил, что вражеская атака унесла жизни 3 человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь пострадавших находятся в больнице.
Предыстория:
- 18 июня российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе, в результате чего пострадали 13 человек и один погиб.
- Во время тушения пожара на нефтебазе взорвался резервуар с топливом, один спасатель погиб, еще двое попали в больницу.
- 20 июня во время спасательных работ на горящей нефтебазе обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом от вражеской атаки погибли три человека.