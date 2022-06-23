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Пожар на нефтебазе на Днепропетровщине потушили: понадобилось 108 часов

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 10:32
Пожар на нефтебазе на Днепропетровщине потушили: понадобилось 108 часов
Удар по нефтебазе. Фото с Telegram Резниченко

Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел в результате ракетного удара россиян 18 июня, потушили.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Укрощали пламя более 108 часов".

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Детали: Глава ОВА напомнил, что вражеская атака унесла жизни 3 человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь пострадавших находятся в больнице.

Предыстория:

  • 18 июня российские оккупанты запустили три крылатые ракеты по нефтебазе в Новомосковском районе, в результате чего пострадали 13 человек и один погиб.
  • Во время тушения пожара на нефтебазе взорвался резервуар с топливом, один спасатель погиб, еще двое попали в больницу.
  • 20 июня во время спасательных работ на горящей нефтебазе обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом от вражеской атаки погибли три человека.

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Темы: Днепропетровская областьвойнапожар
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