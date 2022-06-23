Пожар на нефтебазе на Днепропетровщине потушили: понадобилось 108 часов

Удар по нефтебазе. Фото с Telegram Резниченко

Пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области, который произошел в результате ракетного удара россиян 18 июня, потушили.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе. Укрощали пламя более 108 часов".

Детали: Глава ОВА напомнил, что вражеская атака унесла жизни 3 человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь пострадавших находятся в больнице.

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