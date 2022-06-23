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У Миколаєві лунають вибухи – мер

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 11:20
Удари по Миколаєву 22 червня. Фото надане УП військовими

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті вранці 23 червня.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "У Миколаєві лунають потужні вибухи. У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу".

Деталі: Мер міста закликав людей пройти в укриття і бути максимально обережними.

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Теми: Миколаїввибухвійна
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