У Миколаєві лунають вибухи – мер
Четвер, 23 червня 2022, 11:20
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті вранці 23 червня.
Джерело: Сєнкевич у Telegram
Пряма мова Сєнкевича: "У Миколаєві лунають потужні вибухи. У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу".
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Деталі: Мер міста закликав людей пройти в укриття і бути максимально обережними.
Передісторія:
- 22 червня російські війська запустили по Миколаєву сім ракет. У результаті обстрілів сталася масштабна пожежа на території приватного підприємства, де зберігалась соняшникова олія. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, троє цивільних отримали поранення.
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