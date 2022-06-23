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В Николаеве слышны взрывы – мэр

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 11:20
В Николаеве слышны взрывы – мэр
Удары по Николаеву 22 июня. Фото предоставлено УП военными

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах в городе утром 23 июня.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "В Николаеве раздаются мощные взрывы. В городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов".

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Детали: Мэр города призвал людей пройти в укрытия и быть максимально осторожными.

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Темы: Николаеввзрыввойна
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