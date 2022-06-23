В Николаеве слышны взрывы – мэр
Четверг, 23 июня 2022, 11:20
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах в городе утром 23 июня.
Источник: Сенкевич в Telegram
Прямая речь Сенкевича: "В Николаеве раздаются мощные взрывы. В городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов".
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Детали: Мэр города призвал людей пройти в укрытия и быть максимально осторожными.
Предыстория:
- 22 июня российские войска запустили по Николаеву семь ракет. В результате обстрелов произошел масштабный пожар на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло. Повреждены многоэтажные и частные дома, трое гражданских получили ранения.
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