Лікарі з "відсталих регіонів РФ" приїхали працювати у Маріуполь – радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місто приїхали лікарі з бідних регіонів Росії, аби заробляти більше грошей.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "У Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів-окупантів.

Керівник – Бадма Башанкаєв (голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, який публічно закликав "ампутувати Україну").

Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії".

Деталі: За словами Андрющенка, вони приїхали, оскільки зарплатня в Маріуполі перевищує ту, яку вони отримують в рідних містах.

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