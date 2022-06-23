Лікарі з "відсталих регіонів РФ" приїхали працювати у Маріуполь – радник мера
Четвер, 23 червня 2022, 11:38
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місто приїхали лікарі з бідних регіонів Росії, аби заробляти більше грошей.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "У Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів-окупантів.
Керівник – Бадма Башанкаєв (голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, який публічно закликав "ампутувати Україну").
Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії".
Деталі: За словами Андрющенка, вони приїхали, оскільки зарплатня в Маріуполі перевищує ту, яку вони отримують в рідних містах.
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