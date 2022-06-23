Врачи из "отсталых регионов РФ" приехали работать в Мариуполь – советник мэра
Четверг, 23 июня 2022, 11:38
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в город приехали врачи из бедных регионов России, чтобы зарабатывать больше денег.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей-оккупантов. Руководитель – Бадма Башанкаев (председатель комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призывавший "ампутировать Украину").
Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России".
Детали: По словам Андрющенко, они приехали, поскольку зарплата в Мариуполе превышает ту, которую они получают в родных городах.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта.
- Сейчас Мариуполь оккупирован. Россияне переименовали площадь Свободы в городе в площадь Ленина.
- По улицам разрушенного города ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующими российскую пропаганду.
- По данным городского совета Мариуполя, до конца 2022 года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от инфекционных заболеваний.
- Оккупанты депортировали 50 тысяч мариупольцев.
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