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Врачи из "отсталых регионов РФ" приехали работать в Мариуполь – советник мэра

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 11:38
фото иллюстративное

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в город приехали врачи из бедных регионов России, чтобы зарабатывать больше денег.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей-оккупантов. Руководитель – Бадма Башанкаев (председатель комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призывавший "ампутировать Украину").

Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России".

Детали: По словам Андрющенко, они приехали, поскольку зарплата в Мариуполе превышает ту, которую они получают в родных городах.

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Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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