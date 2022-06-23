Врачи из "отсталых регионов РФ" приехали работать в Мариуполь – советник мэра

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в город приехали врачи из бедных регионов России, чтобы зарабатывать больше денег.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей-оккупантов. Руководитель – Бадма Башанкаев (председатель комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призывавший "ампутировать Украину").

Реклама:

Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России".

Детали: По словам Андрющенко, они приехали, поскольку зарплата в Мариуполе превышает ту, которую они получают в родных городах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ