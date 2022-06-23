У Бурятії палає електростанція – частина регіону без світла

Значна частина районів Улан-Уде (столиця Бурятії) та сусіднє Забайкалля залишилися без електроенергії через аварію на Гусиноозерській ГРЕС.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на місцеву владу

Деталі: Через аварійну ситуацію на електромережах сталося відключення головного водозабору та інших об'єктів водопостачання.

Зафіксовано також масове відключення енергооб'єктів, дитячих садків, котелень, центральних теплових пунктів та помпових станцій.

Проблеми виникли у низці муніципальних районів республіки. З цієї ж причини відключення зафіксовано й у сусідньому Забайкальському краї.

Саме з Бурятії багато людей воюють на території України. Наразі невідомо, аварію спричинили випадкові дії чи умисні.

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