У Бурятії палає електростанція – частина регіону без світла
Четвер, 23 червня 2022, 12:37
Значна частина районів Улан-Уде (столиця Бурятії) та сусіднє Забайкалля залишилися без електроенергії через аварію на Гусиноозерській ГРЕС.
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на місцеву владу
Деталі: Через аварійну ситуацію на електромережах сталося відключення головного водозабору та інших об'єктів водопостачання.
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Зафіксовано також масове відключення енергооб'єктів, дитячих садків, котелень, центральних теплових пунктів та помпових станцій.
Проблеми виникли у низці муніципальних районів республіки. З цієї ж причини відключення зафіксовано й у сусідньому Забайкальському краї.
Саме з Бурятії багато людей воюють на території України. Наразі невідомо, аварію спричинили випадкові дії чи умисні.
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Передісторія:
- Під час війни в Росії періодично стаються масштабні пожежі на стратегічних об'єктах. Наразі невідомо, де були підпали, а де випадковість.
- Зокрема, у Дзержинську Нижегородської області була пожежа площею близько 2 тис. кв. м після загоряння цистерни із розчинником.
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