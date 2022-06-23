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У Бурятії палає електростанція – частина регіону без світла

Роман ПетренкоЧетвер, 23 червня 2022, 12:37
скріншот

Значна частина районів Улан-Уде (столиця Бурятії) та сусіднє Забайкалля залишилися без електроенергії через аварію на Гусиноозерській ГРЕС.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на місцеву владу

Деталі: Через аварійну ситуацію на електромережах сталося відключення головного водозабору та інших об'єктів водопостачання.

Зафіксовано також масове відключення енергооб'єктів, дитячих садків, котелень, центральних теплових пунктів та помпових станцій.

Проблеми виникли у низці муніципальних районів республіки. З цієї ж причини відключення зафіксовано й у сусідньому Забайкальському краї.

Саме з Бурятії багато людей воюють на території України. Наразі невідомо, аварію спричинили випадкові дії чи умисні.

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Передісторія: 

  • Під час війни в Росії періодично стаються масштабні пожежі на стратегічних об'єктах. Наразі невідомо, де були підпали, а де випадковість.
  • Зокрема, у Дзержинську Нижегородської області була пожежа площею близько 2 тис. кв. м після загоряння цистерни із розчинником.
  • На Сахалінській тепловій електростанції сталася масштабна пожежа.
  • На нафтобазі в російському Білгороді неподалік українського кордону теж сталася пожежа.
  • Також пролунав вибух у військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю, там був загиблий та постраждалі.

Теми: Росіявійнапожежадиверсанти
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