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В Бурятии горит электростанция – часть региона без света

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 12:37
В Бурятии горит электростанция – часть региона без света
скриншот

Значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на местные власти

Детали: Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

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Зафиксировано также массовое отключение энергообъектов, детских садов, котельных, центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций.

Проблемы возникли в целом ряде муниципальных районов республики. По этой же причине отключения зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.

Именно из Бурятии многие воюют на территории Украины. Пока неизвестно, аварию вызвали случайные действия или умышленные.

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Предыстория: 

  • • Во время войны в России периодически происходят масштабные пожары на стратегических объектах. Пока неизвестно, где были поджоги, а где случайность.
  • В частности, в Дзержинске Нижегородской области был пожар площадью около 2 тыс. кв. м после возгорания цистерны с растворителем.

Темы: Росcиявойнапожардиверсанты
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