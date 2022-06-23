В Бурятии горит электростанция – часть региона без света
Четверг, 23 июня 2022, 12:37
Значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на местные власти
Детали: Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.
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Зафиксировано также массовое отключение энергообъектов, детских садов, котельных, центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций.
Проблемы возникли в целом ряде муниципальных районов республики. По этой же причине отключения зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.
Именно из Бурятии многие воюют на территории Украины. Пока неизвестно, аварию вызвали случайные действия или умышленные.
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Предыстория:
- • Во время войны в России периодически происходят масштабные пожары на стратегических объектах. Пока неизвестно, где были поджоги, а где случайность.
- В частности, в Дзержинске Нижегородской области был пожар площадью около 2 тыс. кв. м после возгорания цистерны с растворителем.
- На Сахалинской тепловой электростанции произошел масштабный пожар.
- Горела инефтебаза в российском Белгороде недалеко от украинской границы.
- Также прогремел взрыв в воинской частив поселке Тейсин Хабаровского края, там был погибший и пострадавшие.