Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бурятии горит электростанция – часть региона без света

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 12:37
скриншот

Значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на местные власти

Детали: Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

Зафиксировано также массовое отключение энергообъектов, детских садов, котельных, центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций.

Проблемы возникли в целом ряде муниципальных районов республики. По этой же причине отключения зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.

Именно из Бурятии многие воюют на территории Украины. Пока неизвестно, аварию вызвали случайные действия или умышленные.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • • Во время войны в России периодически происходят масштабные пожары на стратегических объектах. Пока неизвестно, где были поджоги, а где случайность.
  • В частности, в Дзержинске Нижегородской области был пожар площадью около 2 тыс. кв. м после возгорания цистерны с растворителем.

Темы: Росcиявойнапожардиверсанты
Главное сегодня

УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

Переговоры лидеров ЕС о статусе кандидата для Украины сложнее, чем ожидалось - СМИ

ВСУ остановили наступление врага на южную окраину Лисичанска – сводка Генштаба

фотоУ Путина нашли еще одну роскошную недвижимость

Окончательное решение: Евровидение-2023 не состоится в Украине

Зеленский: Мы будем строить государство с мощной защитой, как в Израиле

Все новости...
Росcия
Чехия не будет выдавать визы гражданам РФ и Белоруссии до марта 2023 года
Врачи из "отсталых регионов РФ" приехали работать в Мариуполь – советник мэра
Яхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней – Bloomberg
Последние новости
22:14
Макрон: Решение ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдове является сильным сигналом РФ
22:04
Следующие – "ядерка" и армия США: мемы украинцев о донатах Притуле на Байрактары
22:02
Индия сертифицирует танкеры подсанкционного Совкомфлота, чтобы те дальше перевозили нефть
21:59
видеоЗеленский поблагодарил ЕС за статус кандидата для Украины
21:28
7 детей в разных уголках страны: как мама-воспитательница, встретившая войну за границей, эвакуировала семью
21:28
За сутки россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области
21:27
УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС КАНДИДАТА НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС
21:16
Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе, собирая отпечатки пальцев
21:06
Резиденты Дія.Сити за февраль-апрель уплатили в бюджет более миллиарда гривень
21:05
Украинские защитники могут отойти в Северодонецке – ОВА
Все новости...