В Бурятии горит электростанция – часть региона без света

Значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на местные власти

Детали: Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

Зафиксировано также массовое отключение энергообъектов, детских садов, котельных, центральных тепловых пунктов и повысительно-насосных станций.

Проблемы возникли в целом ряде муниципальных районов республики. По этой же причине отключения зафиксированы и в соседнем Забайкальском крае.

Именно из Бурятии многие воюют на территории Украины. Пока неизвестно, аварию вызвали случайные действия или умышленные.

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Предыстория:

• Во время войны в России периодически происходят масштабные пожары на стратегических объектах. Пока неизвестно, где были поджоги, а где случайность.

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