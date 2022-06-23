Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прилетіло від нащадків: У Миколаєві росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії

Мазуренко Альона Четвер, 23 червня 2022, 16:31

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що обстріли окупантів у місті пошкодили братську могилу солдатів радянської армії.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Прилетіло від нащадків. Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва".

 

Деталі: За його словами, після перемоги України пошкодження полагодять і наведуть біля могили порядок.

Передісторія: 

Теми: МиколаївобстрілРосія
Головне сьогодні

ЗСУ розбили ворожі ДРГ, авіацією вдарили по скупченню ворога – зведення

Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico

Аналітики спрогнозували, коли загарбники припинять наступи

Переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося - ЗМІ

ЗСУ зупинили наступ ворога на південну околицю Лисичанська - зведення Генштабу

фотоУ Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість

Усі новини...
Миколаїв
У Миколаєві лунають вибухи – мер
Миколаїв обстріляли керованими ракетами: вирує пожежа, є поранені - мер
Росіяни випустили 7 ракет по Миколаєву – Кім
Останні новини
07:23
ЗСУ розбили ворожі ДРГ, авіацією вдарили по скупченню ворога – зведення
06:42
УЗ призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
05:52
Під Рязанню в Росії впав Іл-76
05:27
Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму
04:30
Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico
04:02
Аналітики спрогнозували, коли загарбники припинять наступи
03:12
Росія винна у створенні глобальної продовольчої кризи – ЄС
02:10
Південь: ЗСУ за добу знищили 44 окупанти, гармати та іншу ворожу техніку
01:48
Ворог ударив по Запорізькій області з РСЗВ
01:22
"Найпереконливіший сценарій": MH17 над Донбасом збила російська ракета – ПАРЄ
Усі новини...