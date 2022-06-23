Прилетіло від нащадків: У Миколаєві росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що обстріли окупантів у місті пошкодили братську могилу солдатів радянської армії.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Прилетіло від нащадків. Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва".

Деталі: За його словами, після перемоги України пошкодження полагодять і наведуть біля могили порядок.

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