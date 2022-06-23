Прилетіло від нащадків: У Миколаєві росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії
Четвер, 23 червня 2022, 16:31
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що обстріли окупантів у місті пошкодили братську могилу солдатів радянської армії.
Джерело: Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Прилетіло від нащадків. Нещодавно під час одного з обстрілів по місту росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії, які загинули під час визволення Миколаєва".
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Деталі: За його словами, після перемоги України пошкодження полагодять і наведуть біля могили порядок.
Передісторія:
- 22 червня російські війська запустили по Миколаєву сім ракет. У результаті обстрілів сталася масштабна пожежа на території приватного підприємства, де зберігалась соняшникова олія. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, троє цивільних отримали поранення.
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті вранці 23 червня.
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