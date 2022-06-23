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Прилетело от потомков: в Николаеве россияне попали в братскую могилу солдат советской армии

Мазуренко Алена Четверг, 23 июня 2022, 16:31

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что обстрелы оккупантов в городе повредили братскую могилу солдат советской армии.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Прилетело от потомков. Недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении Николаева".

 

Детали: По его словам, после победы Украины повреждения починят и наведут у могилы порядок.

Предыстория:

Темы: НиколаевобстрелРосcия
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