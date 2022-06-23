Прилетело от потомков: в Николаеве россияне попали в братскую могилу солдат советской армии

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что обстрелы оккупантов в городе повредили братскую могилу солдат советской армии.

Источник: Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Прилетело от потомков. Недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении Николаева".

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Детали: По его словам, после победы Украины повреждения починят и наведут у могилы порядок.

Предыстория:

22 июня российские войска запустили по Николаеву семь ракет. В результате обстрелов произошел масштабный пожар на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло. Повреждены многоэтажные и частные дома, трое гражданских получили ранения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о мощных взрывах в городе утром 23 июня.