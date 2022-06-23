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Внаслідок обстрілів на Харківщині 2 загиблих і 10 поранених

Денис КарловськийЧетвер, 23 червня 2022, 23:15
руйнування в харківському виші. фото ілюстративне: getty images

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині загинуло двоє мешканців Балаклії, а також десятеро людей в різних населених пунктах області дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація

Деталі: Шістьох людей поранено в Чугуєві, зокрема дітей 6 і 9 років. Також поранено людину в селі Велика Бабка Чугуївського району.

2 мешканців села Андріївка Ізюмського району дістали поранення внаслідок обстрілів. 

У Золочеві Богодухівського району поранено 1 цивільну особу.

Передісторія: 

  • 22 червня російські окупанти вбили трьох цивільних осіб у Золочеві.
  • Опівночі 22 червня окупаційні війська почали обстріли Золочева, убивши одну людину.
  • У селі Пришиб Ізюмського району внаслідок атаки росіян загинуло 5 цивільних осіб.
  • Російські пропагандисти заявили, що в Харкові "може бути підірвана" дитяча лікарня.

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Теми: ХарківХарківська областьжертвиобстріл
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