Внаслідок обстрілів на Харківщині 2 загиблих і 10 поранених
Четвер, 23 червня 2022, 23:15
Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині загинуло двоє мешканців Балаклії, а також десятеро людей в різних населених пунктах області дістали поранення.
Джерело: Харківська обласна військова адміністрація
Деталі: Шістьох людей поранено в Чугуєві, зокрема дітей 6 і 9 років. Також поранено людину в селі Велика Бабка Чугуївського району.
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2 мешканців села Андріївка Ізюмського району дістали поранення внаслідок обстрілів.
У Золочеві Богодухівського району поранено 1 цивільну особу.
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