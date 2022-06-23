Внаслідок обстрілів на Харківщині 2 загиблих і 10 поранених

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині загинуло двоє мешканців Балаклії, а також десятеро людей в різних населених пунктах області дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація

Деталі: Шістьох людей поранено в Чугуєві, зокрема дітей 6 і 9 років. Також поранено людину в селі Велика Бабка Чугуївського району.

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2 мешканців села Андріївка Ізюмського району дістали поранення внаслідок обстрілів.

У Золочеві Богодухівського району поранено 1 цивільну особу.

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