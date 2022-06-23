В результате обстрелов в Харьковской области 2 погибших и 10 раненых
Четверг, 23 июня 2022, 23:15
В результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине погибли двое жителей Балаклеи, а также десять человек в разных населенных пунктах области получили ранения.
Источник: Харьковская областная военная администрация
Детали: Шесть человек ранены в Чугуеве, в том числе детей 6 и 9 лет. Также ранен человек в селе Великая Бабка Чугуевского района.
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2 жителя села Андреевка Изюмского района получили ранения в результате обстрелов.
В Золочеве Богодуховского района ранено 1 гражданского.
Предыстория:
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- 22 июня российские оккупанты убили трех гражданских лиц в Золочеве.
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