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В результате обстрелов в Харьковской области 2 погибших и 10 раненых

Денис КарловскийЧетверг, 23 июня 2022, 23:15
В результате обстрелов в Харьковской области 2 погибших и 10 раненых

В результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине погибли двое жителей Балаклеи, а также десять человек в разных населенных пунктах области получили ранения.

Источник: Харьковская областная военная администрация

Детали: Шесть человек ранены в Чугуеве, в том числе детей 6 и 9 лет. Также ранен человек в селе Великая Бабка Чугуевского района.

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2 жителя села Андреевка Изюмского района получили ранения в результате обстрелов.

В Золочеве Богодуховского района ранено 1 гражданского.

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Темы: ХарьковХарьковская областьжертвыобстрел
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