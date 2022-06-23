В результате обстрелов в Харьковской области 2 погибших и 10 раненых

В результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине погибли двое жителей Балаклеи, а также десять человек в разных населенных пунктах области получили ранения.

Источник: Харьковская областная военная администрация

Детали: Шесть человек ранены в Чугуеве, в том числе детей 6 и 9 лет. Также ранен человек в селе Великая Бабка Чугуевского района.

2 жителя села Андреевка Изюмского района получили ранения в результате обстрелов.

В Золочеве Богодуховского района ранено 1 гражданского.

Предыстория:

22 июня российские оккупанты убили трех гражданских лиц в Золочеве.

В полночь 22 июня оккупационные войска начали обстрелы Золочева, убив одного человека.

В селе Пришиб Изюмского района в результате атаки россиян погибли 5 гражданских лиц.

Российские пропагандисты заявили, что в Харькове "может быть взорвана" детская больница.