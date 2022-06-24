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Окупанти частково дозволили виїжджати з Маріуполя в бік Запоріжжя – радник мера

Денис КарловськийП'ятниця, 24 червня 2022, 16:22
фото: getty images

Російські окупанти частково послабили обмеження жителів Маріуполя на виїзд у напрямку території, контрольованою українським урядом.

Джерело: telegram-сторінка радника мера Маріуполя Петра Андрющенка

Пряма мова Андрющенка: "Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. 

Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали. 

З поганого: такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може в черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь, поки є "віконце".

Деталі: Радник мера повідомив, що загарбники встановили в Маріуполі обмеження комендантської години з 23:00 до 5:00. Крім того, дітям до 16 років заборонено перебувати на вулицях з 21:00 до 5:00.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними української військової розвідки, російські окупанти проводять так званий "перепис населення" в Маріуполі, вимагаючи в людей надати відбитки пальців.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті панує повна антисанітарія, тому що сміття не вивозять тижнями.
  • Радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що російських військових вивозять з Маріуполя на передову в Запорізькій області й на Донбасі.
  • За даними Маріупольської міської ради, через велику кількість трупів, антисанітарію та проблеми з каналізацією в Маріуполі може бути спалах холери.
  • Крім того, за словами Бойченка, через нестачу питної води люди в Маріуполі перебувають на межі смерті від зневоднення. Андрющенко твердить, що люди набирають воду з калюж просто неба.

Теми: МаріупольокупаціяЗапоріжжяевакуація
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