Окупанти частково дозволили виїжджати з Маріуполя в бік Запоріжжя – радник мера
Російські окупанти частково послабили обмеження жителів Маріуполя на виїзд у напрямку території, контрольованою українським урядом.
Джерело: telegram-сторінка радника мера Маріуполя Петра Андрющенка
Пряма мова Андрющенка: "Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ.
Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали.
З поганого: такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може в черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь, поки є "віконце".
Деталі: Радник мера повідомив, що загарбники встановили в Маріуполі обмеження комендантської години з 23:00 до 5:00. Крім того, дітям до 16 років заборонено перебувати на вулицях з 21:00 до 5:00.
Передісторія:
- За даними української військової розвідки, російські окупанти проводять так званий "перепис населення" в Маріуполі, вимагаючи в людей надати відбитки пальців.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в місті панує повна антисанітарія, тому що сміття не вивозять тижнями.
- Радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що російських військових вивозять з Маріуполя на передову в Запорізькій області й на Донбасі.
- За даними Маріупольської міської ради, через велику кількість трупів, антисанітарію та проблеми з каналізацією в Маріуполі може бути спалах холери.
- Крім того, за словами Бойченка, через нестачу питної води люди в Маріуполі перебувають на межі смерті від зневоднення. Андрющенко твердить, що люди набирають воду з калюж просто неба.