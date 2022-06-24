Оккупанты частично позволили выезжать из Мариуполя в сторону Запорожья – советник мэра

Российские оккупанты частично ослабили ограничения жителей Мариуполя на выезд в направлении территории, контролируемой украинским правительством.

Источник: telegram-страница советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск.

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Частично стали пропускать частные автомобили. Еще очень ограниченно, но начали.

Из плохого: такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями. Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйте, пока есть "окошко".

Детали: Советник мэра сообщил, что захватчики установили в Мариуполе ограничение комендантского часа с 23:00 до 5:00. Кроме того, детям до 16 лет запрещено находиться на улицах с 21:00 до 5:00.

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