Оккупанты частично позволили выезжать из Мариуполя в сторону Запорожья – советник мэра
Российские оккупанты частично ослабили ограничения жителей Мариуполя на выезд в направлении территории, контролируемой украинским правительством.
Источник: telegram-страница советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск.
Частично стали пропускать частные автомобили. Еще очень ограниченно, но начали.
Из плохого: такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями. Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйте, пока есть "окошко".
Детали: Советник мэра сообщил, что захватчики установили в Мариуполе ограничение комендантского часа с 23:00 до 5:00. Кроме того, детям до 16 лет запрещено находиться на улицах с 21:00 до 5:00.
Предыстория:
- По данным украинской военной разведки, российские оккупанты проводят так называемую "перепись населения" в Мариуполе, требуя у людей предоставить отпечатки пальцев.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе царит полная антисанитария, потому что мусор не вывозят неделями.
- Советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что российских военных вывозят из Мариуполя на передовую в Запорожской области и на Донбассе.
- По данным Мариупольского городского совета, из-за большого количества трупов, антисанитария и проблемы с канализацией в Мариуполе может быть вспышка холеры.
- Кроме того, по словам Бойченко, из-за нехватки питьевой воды люди в Мариуполе находятся на грани смерти от обезвоживания. Андрющенко утверждает, что люди набирают воду из луж под открытым небом.