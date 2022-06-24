Посол Росії в США пропонував "закулісне перемир'я" і лякав "нацистами в Києві" – Politico

Халілзад (сидить спиною, крайній ліворуч), Антонов (посередині) і Саймс (праворуч) вечеряють у Cafe Milano У Джорджтауні, Вашинґтон. фото: Daniel Lippman/POLITICO

Посол РФ у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов під час вечері з експослом США в Афганістані Займаєм Халілзадом пропонував "закулісне перемир’я" й лякав "нацистами в Києві".

Джерело: американське авторитетне видання Politico, посилаючись на свідчення свого репортера, який сидів близько біля стола Антонова й Халілзада в ресторані

Деталі: Антонов з Халілзадом вирішили повечеряти в ресторані Cafe Milano у Джорджтауні, районі вздовж північно-західного узбережжя Вашинґтона.

Разом з ними за столом сидів Дмитро Саймс, котрий очолює дослідницьку установу "Центр національних інтересів", засновану 1994 року експрезидентом США Річардом Ніксоном. Нещодавно журнал The National Interest, що належить цьому центрові, оприлюднив пропозицію мирної угоди між Росією та Україною з суттєвими поступками з боку Заходу й України, в тому числі щодо євроатлантичної перспективи України й Фінляндії.

Халілзад почав розмову з того, що треба знайти "якийсь шлях" закінчення війни Росії проти України через домовленості, із чим Антонов погодився. Проте він відразу відповів "Чим би (США – ред.) хотіли поступитись?" Натомість американський дипломат наполіг, що такі речі Антонову слід обговорювати з українськими послами, а не з ним.

Тоді Антонов почав лякати свого співрозмовника "нацистами в Києві".

Пряма мова Антонова: "У вас тут живе багато євреїв у Сполучених Штатах? Чому вони терплять все те, що коїться в Києві?".

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Деталі: Далі російський посол пожалівся на президента Володимира Зеленського, що він руйнує майбутнє України.

Згодом у бесіді порушили питання відносин між США й Росією. Антонов сказав, що Росія "вимагає поваги" й "хоче, аби США поважали Росію".

Тоді Халілзад поставив питання руба, що, на думку Росії, слід зробити для нормалізації відносин між двома країнами. Антонов відповів спершу, що він не може зараз дати чітку відповідь, але потім згадав про "гарантії безпеки".

У ході всієї розмови Антонов неодноразово скаржився на те, що США звели нанівець дипломатичні контакти з Росією. Російський посол пригадав приклад Карибської кризи 1962 року, в ході котрої США й СРСР підтримували контакти й не припиняли вести перемовини, попри геополітичну напругу.

Наприкінці вечері посол Росії прямо звернувся до свого співрозмовника.

Пряма мова Антонова: "Зел, я був би радий скористатися твоїми зв’язками, в тому числі контактами в цій адміністрації (президента США Джо Байдена – ред.)

Деталі: Халілзад погодився, що у відносинах США й Росії варто спробувати налагодити "неформальний" канал комунікації (в оригіналі track two channel).

Саймс запропонував своїм співрозмовникам створити новий телеканал у Москві, за допомогою якого спробувати реалізувати цю пропозицію налагодження контактів між двома країнами.

Після розмови Антонов відмовився надати коментар репортерові Politico. Російське посольство у Вашинґтоні також не відповіло на запит видання.

Халілзад відмовився спілкуватися з пресою стосовно цієї зустрічі.

Саймз відповів у текстовому месенджері, що головна суть в репортажі дещо викривлена й натякнув, що репортер не збагнув, про що йшлося, бо сидів задалеко від товариства.

Довідково: Саймс народився в Москві 1947 року. Змалку його взяли в прийми російський правозахисник Константин Симіс, який походить з Одеси, й російська адвокатка Діна Камінська. У 1950-ті роки його батьки постраждали від сталінських чисток у рамках "боротьби з космополітизмом".

Після навчання в Московському державному університеті та кількох скандалів через його публічні виступи, 1973 року він з дружиною еміґрував до США. За твердженням ексаґента КДБ Юрія Швеця, Саймса навмисне інфільтрували як шпигуна.

У Сполучених Штатах Саймс працював науковим співробітником у різних аналітичних центрах та університетах, а також встиг попрацювати позаштатним кореспондентом у "Радіо Свобода". Заприятелювавши з експрезидентом США Ніксоном, він очолив 1994 року новий дослідницький "Центр національних інтересів".

2018 року Саймс став співведучим програми "Велике ігрище" на російському державному "Першому телеканалі" спільно з пропагандистом Вячеславом Ніконовим.

Спеціальна комісія прокурора Роберта Мюллера, яка розслідувала можливу змову команди президента США Дональда Трампа з російськими спецслужбами, з’ясувала, що Саймс заохочував радників і родичів експрезидента налагоджувати відносини з Кремлем.

Зокрема, за версією слідства Мюллера, Саймс розповів зятеві Трампа Джареду Кушнеру, що в росіян є "брудний компромат" на родину Клінтонів. Журналісти зі своїх джерел дізнавалися, що Саймс натякав на перехоплені телефонні розмови експрезидента США Білла Клінтона та його помічниці Моніки Левінськи з чутливим змістом. У ході президентських перегонів 2016 року Гілларі Клінтон була головною суперницею Трампа.

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