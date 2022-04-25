Посол Росії в США заявив, що зброя для України не сприяє переговорам
Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що постачання зброї Україні Сполученими Штатами не сприяє пошуку "дипломатичного рішення" у війні.
Джерело: .Антонов в інтерв'ю телеканалу "Россия-24", якого цитує ТАСС
Деталі: Посол підтвердив, що Москва надіслала Вашингтону ноту з вимогою припинити постачати Києву зброю. Про це раніше писали ЗМІ.
Пряма мова: "$800 мільйонів – на таку <...> [суму] буде поставлено озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулюванню ситуації.
Чи передавали ми ноту – так, ми наголосили на неприйнятності ситуації, коли США нашпиговують Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики".
Нагадаємо: Російська армія продовжує завдавати ракетних ударів, бомбардувати і обстрілювати українські міста, намагаючись захопити дедалі більше територій України, незважаючи на переговори делегацій та заклики президента України до президента Росії сісти особисто за стіл переговорів.
Передісторія:
- Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни.
- 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дізнався від Володимира Путіна про 6 вимог Росії.
- 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпеки, Криму та Донбасу.
- 20 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія передала Україні проект документа з "чіткими виробленими формулюваннями". В Офісі президента України повідомили, що вивчатимуть зустрічні позиції Росії.
- Росія направляла США дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну можуть призвести до "непередбачуваних наслідків". У Держдепі заявили, що ніщо не зупинить США від продовження підтримки України.
- Останні два транші військової допомоги США Україні оцінювалися приблизно по 800 млн доларів кожен. 24 квітня держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін повідомили в Києві про військове фінансування для України і ще 15 країн на суму 713 мільйонів доларів, із яких для Києва передбачено близько 322 мільйонів доларів.