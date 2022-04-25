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Посол Росії в США заявив, що зброя для України не сприяє переговорам

Олена РощінаПонеділок, 25 квітня 2022, 08:15
Посол Росії в США заявив, що зброя для України не сприяє переговорам
Анатолій Антонов, фото ТАСС

Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що постачання зброї Україні Сполученими Штатами не сприяє пошуку "дипломатичного рішення" у війні.

Джерело: .Антонов в інтерв'ю телеканалу "Россия-24", якого цитує ТАСС

Деталі: Посол підтвердив, що Москва надіслала Вашингтону ноту з вимогою припинити постачати Києву зброю. Про це раніше писали ЗМІ.

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Пряма мова: "$800 мільйонів – на таку <...> [суму] буде поставлено озброєння Києву з Вашингтона. Це величезна цифра, вона не сприяє пошуку дипломатичного рішення, врегулюванню ситуації.

Чи передавали ми ноту – так, ми наголосили на неприйнятності ситуації, коли США нашпиговують Україну зброєю, ми вимагали припинення такої практики".

Нагадаємо: Російська армія продовжує завдавати ракетних ударів, бомбардувати і обстрілювати українські міста, намагаючись захопити дедалі більше територій України, незважаючи на переговори делегацій та заклики президента України до президента Росії сісти особисто за стіл переговорів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого після 8 років гібридної війни
  • 28 лютого почалися переговори української й російської делегацій щодо досягнення миру. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дізнався від Володимира Путіна про 6 вимог Росії. 
  • 29 березня українська делегація у Стамбулі публічно озвучила свої пропозиції до РФ щодо гарантій безпекиКриму та Донбасу.
  • 20 квітня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія передала Україні проект документа з "чіткими виробленими формулюваннями". В Офісі президента України повідомили, що вивчатимуть зустрічні позиції Росії.
  • Росія направляла США дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання США та НАТО "найчутливіших" систем озброєнь в Україну можуть призвести до "непередбачуваних наслідків". У Держдепі заявили, що ніщо не зупинить США від продовження підтримки України.
  • Останні два транші військової допомоги США Україні оцінювалися приблизно по 800 млн доларів кожен. 24 квітня держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін повідомили в Києві про військове фінансування для України і ще 15 країн на суму 713 мільйонів доларів, із яких для Києва передбачено близько 322 мільйонів доларів.

Теми: РосіяСШАУкраїнавійна
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