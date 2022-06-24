Посол России в США предлагал "закулисное перемирие" и пугал "нацистами в Киеве" – Politico

халилзад (сидит спиной, крайний слева), антонов (посередине) и саймс (справа) ужинают в cafe milano в джорджтауне, вашингтон. фото: DANIEL LIPPMAN/POLITICO

Посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов во время ужина с экс-послом США в Афганистане Залмаем Халилзадом предлагал "закулисное перемирие" в обмен на уступки со стороны Запада и пугал "нацистами в Киеве".

Источник: американское авторитетное издание Politico, ссылаясь на свидетельство своего репортера, сидевшего около стола Антонова и Халилзада

Детали: Антонов с Халилзадом решили поужинать в ресторане Cafe Milano в Джорджтауне, районе на северо-западном побережье Вашингтона.

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Вместе с ними за столом сидел Дмитрий Саймс, возглавляющий исследовательское учреждение "Центр национальных интересов", основанное в 1994 году экс-президентом США Ричардом Никсоном. Недавно журнал The National Interest, который принадлежит этому центру, обнародовал предложение возможного мирного соглашения между Россией и Украиной с существенными уступками со стороны Запада и Украины, в том числе касательно евроатлантической перспективы Украины и Финляндии..

Халилзад начал разговор с того, что нужно найти какой-то путь окончания войны России против Украины через договоренности, с чем Антонов согласился. Однако он сразу ответил "Как (США - ред.) хотели, чтоб мы уступили?" Однако американский дипломат настоял, что такие вещи Антонову следует обсуждать с украинскими послами, а не с ним.

Тогда Антонов начал пугать своего собеседника "нацистами в Киеве".

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Прямая речь Антонова: "У вас здесь живет много евреев в Соединенных Штатах? Почему они терпят все то, что происходит в Киеве?"

Детали: Далее российский посол посетовал на президента Владимира Зеленского, что он разрушает будущее Украины.

После этого в беседе подняли вопросы отношений между США и Россией. Антонов сказал, что "Россия требует уважения" и "хочет, чтобы США уважали РФ".

Тогда Халилзад задал вопрос открыто, что, по мнению России, следует сделать для нормализации отношений между двумя странами. Антонов сначала ответил, что он не может сейчас дать четкий ответ, но потом вспомнил о "гарантиях безопасности".

В ходе всего разговора Антонов неоднократно жаловался на то, что США свели на нет дипломатические контакты с Россией. Российский посол вспомнил пример Карибского кризиса 1962 года, в ходе которого США и СССР поддерживали контакты и не прекращали вести переговоры, несмотря на геополитическое напряжение.

В конце ужина посол России прямо обратился к своему собеседнику.

Прямой язык Антонова: "Зэл, я был бы рад воспользоваться твоими связями, в том числе контактами в этой администрации (президента США Джо Байдена – ред.)

Детали: Халилзад согласился, что в отношениях США и России следует попытаться наладить "неформальный" канал коммуникации (track two channel).

Саймс предложил своим собеседникам создать новый телеканал в Москве, с помощью которого попытаться реализовать это предложение по налаживанию контактов между двумя странами.

После разговора Антонов отказался дать комментарий репортеру Politico. Российское посольство в Вашингтоне также не ответило на запрос издания.

Халилзад отказался общаться с прессой по поводу этой встречи.

Саймс ответил в текстовом мессенджере, что главная суть в репортаже несколько искривлена ​​и намекнул, что репортер не смог понять, о чем шла речь, потому что сидел вдали от трёх собеседников.

Справка: Саймс родился в Москве в 1947 году. Его усыновили российский правозащитник Константин Симис, родившийся в Одессе, и российская адвокат Дина Каминская. В 1950-е годы его родители пострадали от сталинских чисток в рамках "борьбы с космополитизмом".

После учебы в Московском государственном университете и нескольких скандалов из-за его публичных выступлений, в 1973 году он с женой эмигрировал в США. По утверждению экс-агента КГБ Юрия Швеца, Саймса был намеренно инфильтрирован в Америку как советский шпион.

В Соединенных Штатах Саймс работал научным сотрудником в различных аналитических центрах и университетах, а также успел поработать внештатным корреспондентом в "Радио Свобода". Подружившись с экс-президентом США Никсоном, он возглавил в 1994 году новый исследовательский Центр национальных интересов.

В 2018 году Саймс стал соведущим программы "Большая игра" на российском государственном "Первом телеканале" совместно с пропагандистом Вячеславом Никоновым.

Специальная комиссия прокурора Роберта Мюллера, расследовавшая возможный сговор команды президента США Дональда Трампа с российскими спецслужбами, выяснила, что Саймс поощрял советников и родственников экс-президента налаживать отношения с Кремлем.

В частности, по версии следствия Мюллера, Саймс рассказал зятю Трампа Джареду Кушнеру, что у россиян есть "грязный компромат" на семью Клинтонов. Журналисты из своих источников узнали, что Саймс намекал на перехваченные телефонные разговоры экс-президента США Билла Клинтона и его помощницы Моники Левински с чувствительным содержанием. В ходе президентской гонки 2016 года Хиллари Клинтон была главной соперницей Трампа.

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