ЗМІ знайшли сховані суперяхти, пов’язані з Путіним і 3 російськими олігархами

Журналісти ВВС встановили місцезнаходження чотирьох суперяхт, пов’язаних із російським президентом Володимиром Путіним та трьома мільярдерами, які були переміщені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і введення міжнародних санкцій.

Джерело: ВВС

Деталі: Коли після початку повномасштабної війни в Україні російські олігархи потрапили під міжнародні санкції, суперяхти, пов'язані з російськими мільярдерами, почали зникати з міжнародних морських систем стеження.

Реклама:

Як зазначає видання, це порушує конвенцію ООН про безпеку життя на морі, яка зазначає, що на великих суднах повинна бути ввімкнена автоматична система ідентифікації (AIS), якщо немає ризику для судна та екіпажу, наприклад, від піратів.

Місцеперебування деяких суперяхт залишається невідомим, але за допомогою загальнодоступних супутникових знімків та соціальних мереж BBC відшукала чотири з них.

70-метрова суперяхта Galactica Super Nova вартістю 80 мільйонів доларів, пов'язана з нафтовим мільярдером Вагітом Алекперовим, була зафіксована 2 березня біля берегів Чорногорії.

ВІДЕО ДНЯ

Із Чорногорії Galactica Super Nova пройшла понад 1 500 км на південний схід, не передаючи сигнали AIS. Фотографії в інстаграмі свідчать, що яхта тепер перебуває у порту в турецькому місті в Гьоджек, куди вона прибула 9 травня.

ВВС зазначає, що Туреччина не бере участь у міжнародних санкціях проти Москви, і в Туреччині стало більше яхт, ніж раніше.

26 лютого яхта вирушила з Барселони на півночі Іспанії. На той момент ані суперяхта, ані Алекперов, не перебували під санкціями. Але у квітні Велика Британія та Австралія внесла Алекперова до санкційних списків, невдовзі він пішов у відставку з поста президента "Лукойлу". Пізніше Канада також додала його до свого санкційного списку.

Яхта Quantum Blue, пов'язана з олігархом Сергієм Галицьким, пройшла понад 1 700 км відтоді, як її система AIS припинила передачу сигналів.

Попри те, що її власник під санкції не потрапив, у березні судну тимчасово заборонили виходити з порту Монако. Після звільнення яхта перейшла Середземне море і увійшла у Суецький канал 16 березня. 22 березня, коли яхта виконувала маневри біля Аравійського півострова, її система відстеження припинила надсилати сигнали неподалік від кордону Ємену та Оману.

Поточне місцерозташування яхти розкрив один із дописувачів фейсбук-сторінки Gibraltar Yachting – вона перебуває у Порт-Рашид в Дубаї. Загальнодоступні супутникові знімки, зроблені Європейським космічним агентством, показують, що Quantum Blue прибула до Дубая між 14 і 29 березня і все ще залишається там.

Видання зазначає, що навіть якщо в майбутньому Сергій Галицький потрапить під санкції, Дубай не зможе арештувати його яхту, тому що не має угоди про санкції із США, Великої Британією чи ЄС.

73-метрова суперяхта Clio вартістю 65 мільйонів доларів, пов'язана з мільярдером Олегом Дерипаскою, залишила місто Галле на Шрі-Ланці 10 лютого і вирушила на Мальдіви. Звідти вона пройшла на північний захід до Перської затоки, перш ніж повернутися на Мальдіви.

Потім вона зайшла у Червоне море, пройшла через Суецький канал і попрямувала на північ. Її система AIS припинила передачу сигналів 18 квітня після того, як через Босфор вона потрапила у Чорне море. Потім Clio пройшла близько 900 км до російського порту Адлер.

Супутникові знімки показують, що судно прибуло туди до 22 квітня і залишається там зараз. Clio також з'являлась у публікаціях у телеграмі.

Речник Дерипаски сказав, що він не володіє Clio.

США, Велика Британія, ЄС та Австралія наклали на Дерипаску санкції через його тісні зв'язки з президентом Путіним.

82-метрова яхта Graceful, пов'язана з Володимиром Путіним, покинула Гамбург 7 лютого й пішла у напрямку російської території до Калінінграда.

Відповідно до конвенції ООН про безпеку життя на морі, кораблі можуть вимикати свою систему AIS під час перебування в порту, але сигнали Graceful зникли на підході до Калінінграда.

На фотографіях у російській соцмережі "Однокласники" та у телеграмі розташування яхти можна було визначити біля причалу на річці Преголя.

Пізніше Graceful перейшла у сухий док, який належить суднобудівному заводу "Янтар". Супутникові знімки Європейського космічного агентства показують, що суперяхта зробила цей крок до 16 березня і зараз перебуває у доку.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав BBC: "Ми нічого не знаємо про згадану яхту. Ми можемо з упевненістю сказати вам, що Путін не має жодних зв'язків з цією чи будь-якою іншою яхтою".

Однак міністерство фінансів США пов'язує Graceful з російським лідером, додавши яхту до списку його санкційних активів. У звіті міністерства зазначено, що Путін "здійснив численні подорожі" на цій суперяхті.

Зареєстрованим власником Graceful в Міжнародній морській організації є компанія під назвою JSC Argument, яка, як з'ясувала BBC, була пов'язана з заміським маєтком на узбережжі Чорного моря, відомим як "Палац Путіна".

Передісторія: