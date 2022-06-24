СМИ нашли спрятанные суперяхты, связанные с Путиным и 3 российскими олигархами

Журналисты BBC установили местонахождение четырех суперяхт, связанных с российским президентом Владимиром Путиным и тремя миллиардерами, которые были перемещены после полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения международных санкций.

Источник: ВВС

Детали: Когда после начала полномасштабной войны в Украине российские олигархи попали под международные санкции, суперяхты, связанные с российскими миллиардерами, начали исчезать из международных морских систем слежения.

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Как отмечает издание, это нарушает конвенцию ООН о безопасности жизни на море, предусматривающую, что на крупных судах должна быть включена автоматическая система идентификации (AIS), если нет риска для судна и экипажа, например, от пиратов.

Местонахождение некоторых суперяхт остается неизвестным, но с помощью общедоступных спутниковых снимков и социальных сетей BBC отыскала четыре из них.

70-метровая суперяхта Galactica Super Nova стоимостью 80 миллионов долларов, связанная с нефтяным миллиардером Вагитом Алекперовым, была зафиксирована 2 марта у берегов Черногории.

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Из Черногории Galactica Super Nova прошла более 1500 км к юго-востоку, не передавая сигналы AIS. Фотографии в инстаграмме свидетельствуют, что яхта теперь находится в порту в турецком городе в Гёджек, куда она прибыла 9 мая.

ВВС отмечает, что Турция не участвует в международных санкциях против Москвы, и в Турции стало больше яхт, чем раньше.

26 февраля яхта отправилась из Барселоны на севере Испании. На тот момент ни суперяхта, ни Алекперов не находились под санкциями. Но в апреле Великобритания и Австралия внесла Алекперова в санкционные списки, вскоре он ушел в отставку с поста президента "Лукойла". Позже Канада также добавила его в свой санкционный список.

Яхта Quantum Blue, связанная с олигархом Сергеем Галицким, прошла более 1700 км с тех пор, как ее система AIS прекратила передачу сигналов.

Несмотря на то, что ее владелец под санкции не попал, в марте судна временно запретили выходить из порта Монако. После освобождения яхта перешла по Средиземному морю и вошла в Суэцкий канал 16 марта. 22 марта, когда яхта выполняла маневры у Аравийского полуострова, ее система отслеживания прекратила посылать сигналы недалеко от границы Йемена и Омана.

Текущее месторасположение яхты раскрыл один из авторов фейсбук-страницы Gibraltar Yachting – она находится в Порт-Рашиде в Дубае. Общедоступные спутниковые снимки, сделанные Европейским космическим агентством, показывают, что Quantum Blue прибыла в Дубай между 14 и 29 марта и по-прежнему остается там.

Издание отмечает, что даже если в будущем Сергей Галицкий попадет под санкции, Дубай не сможет арестовать его яхту, потому что у него нет соглашения о санкциях с США, Великобританией или ЕС.

73-метровая суперяхта Clio стоимостью 65 миллионов долларов, связанная с миллиардером Олегом Дерипаской, покинула город Галле на Шри-Ланке 10 февраля и отправилась на Мальдивы. Оттуда она прошла на северо-запад в Персидский залив, прежде чем вернуться на Мальдивы.

Затем она зашла в Красное море, прошла через Суэцкий канал и направилась на север. Ее система AIS прекратила передачу сигналов 18 апреля после того, как из-за Босфора она попала в Черное море. Затем Clio прошла около 900 км до российского порта Адлер.

Спутниковые снимки показывают, что судно прибыло туда до 22 апреля и остается там сейчас. Clio также появлялась в публикациях по телеграмме.

Пресс-секретарь Дерипаски сказал, что он не владеет Clio.

США, Великобритания, ЕС и Австралия наложили на Дерипаску санкции из-за его тесных связей с президентом Путиным.

82-метровая яхта Graceful, связанная с Владимиром Путиным, покинула Гамбург 7 февраля и пошла в направлении российской территории в Калининград.

Согласно конвенции ООН о безопасности жизни на море, корабли могут выключать свою систему AIS во время пребывания в порту, но сигналы Graceful исчезли на подходе к Калининграду.

На фотографиях в российской соцсети "Одноклассники" и телеграмме расположения яхты можно было определить у причала на реке Преголя.

Позже Graceful перешла в сухой док, принадлежащий судостроительному заводу "Янтарь". Спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что суперяхта сделала этот шаг до 16 марта и находится в доку.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал BBC: "Мы ничего не знаем об упомянутой яхте. Мы можем с уверенностью сказать вам, что у Путина нет никаких связей с этой или любой другой яхтой".

Однако министерство финансов США связывает Graceful с российским лидером, добавив яхту в список его санкционных активов. В отчете министерства отмечено, что Путин "совершил многочисленные путешествия" на этой суперяхте.

Зарегистрированным владельцем Graceful в Международной морской организации является компания под названием JSC Argument, которая, как выяснила BBC, была связана с загородным поместьем на побережье Черного моря, известным как Дворец Путина.

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