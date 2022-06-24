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"Межигір’я" офіційно стане парком-пам’яткою

Катерина ТищенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 22:42
Резиденція "Межигір'я", фото Міндовкілля

Колишня резиденція експрезидента-втікача Віктора Януковича "Межигір’я" стане парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Дослівно: "Кабінет міністрів України своїм розпорядженням погодив клопотання Міндовкілля про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення на території урядової резиденції "Межигір’я"".

Пряма мова міністра довкілля Руслана Стрільця: "Міндовкілля, за ініціативи прем’єр-міністра, розпочинає офіційний процес перетворення урядової резиденції "Межигір’я" у державний парк-пам’ятку. Сподіваюся, що вже найближчим часом улюблене місце українських та іноземних туристів на Київщині стане природоохоронною територією, приміром, як "Феофанія", "Маріїнський парк" чи "Голосіївський ліс"".

Деталі: Щоб урядова резиденція "Межигір’я" офіційно набула статусу парку-пам’ятки державного значення, Міндовкілля має завершити усі юридичні процедури та підготувати відповідний проєкт указу президента, зазначили в міністерстві.

Там додали, що за попередніми даними експертів, на території резиденції відмічається дуже багате ландшафтне різноманіття.

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Передісторія:

  • Генпрокуратура з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". У рамках кримінального провадження підозру повідомили, зокрема, експрезиденту Віктору Януковичу. 
  • У липні 2015 року майно резиденції "Межигір’я" заарештували.
  • У 2017 році земельні ділянки "Межигір'я" передали державі. Суд тоді визнав недійсними договори, за якими урядова резиденція вибула у 2007 році з державної власності.
  • У жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Януковича у справі про "Межигір'я".

Теми: Межигір’я
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