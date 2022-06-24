"Межигорье" официально станет парком-памятником

Бывшая резиденция беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" станет парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Дословно: "Кабинет министров Украины своим распоряжением согласовал ходатайство Минсреды о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения на территории правительственной резиденции "Межигорье"".

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Прямая речь министра окружающей среды Руслана Стрельца: "Минсреды, по инициативе премьер-министра, начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник. Надеюсь, что уже в ближайшее время любимое место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, например, как "Феофания", "Мариинский парк" или "Голосеевский лес"".

Детали: Чтобы правительственная резиденция "Межигорье" официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минсреды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента, отметили в министерстве.

Там добавили, что, по предварительным данным экспертов, на территории резиденции отмечается очень богатое ландшафтное разнообразие.

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