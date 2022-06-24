Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Межигорье" официально станет парком-памятником

Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 22:42
Резиденция "Межигорье", фото Минсреды

Бывшая резиденция беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" станет парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Дословно: "Кабинет министров Украины своим распоряжением согласовал ходатайство Минсреды о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения на территории правительственной резиденции "Межигорье"".

Прямая речь министра окружающей среды Руслана Стрельца: "Минсреды, по инициативе премьер-министра, начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник. Надеюсь, что уже в ближайшее время любимое место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, например, как "Феофания", "Мариинский парк" или "Голосеевский лес"".

Детали: Чтобы правительственная резиденция "Межигорье" официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минсреды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента, отметили в министерстве.

Там добавили, что, по предварительным данным экспертов, на территории резиденции отмечается очень богатое ландшафтное разнообразие.

Знать больше: Кому достались "семейные" сокровища Януковича. Часть 1. Межигорье

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
  • В июле 2015 года имущество резиденции "Межигорье" было арестовано.
  • В 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.
  • В октябре 2021 года ВАКС заочно арестовал Януковича в деле о Межигорье. 

Темы: Межигорье
Главное сегодня

Россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирщины

Сводка Генштаба: ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении

Байден назвал "трагической ошибкой" отмену права на аборты в США

видео, фотоВ Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия

видеоУкраинцы за 3 дня скинули Притуле деньги на 4 "Байрактора" для ВСУ

Верховный суд США отменил решение 50-летней давности, которое давало право на аборты

Все новости...
Межигорье
Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии деревню, где расположена бывшая вилла Януковича
В Межигорье прилетело 2 бомбы, сейчас оно – убежище для жителей близлежащих сел
НАБУ завершило расследование завладения Януковичем резиденции "Межгорье"
Последние новости
11:21
"Путин "услышал Донбасс" и ввел войска. Теперь Донецк бомбят каждый день" – Руденко
11:19
В Херсоне оккупанты сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа сдать паспорт
11:15
Украинцы и поляки проведут общий прайд в Варшаве
10:48
обновлено от 06:21Россияне выпустили 20 ракет из Беларуси по Десне, есть разрушение – ОК "Север"
10:46
Санду рассказала о планах приехать в Киев
10:43
Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов
10:38
Оккупанты уже убили 339 детей в Украине
10:25
Семью, пострадавшую от ракетного удара в Краматорске, эвакуировали в США
10:12
Регионы: три области подверглись массированному ракетному удару
10:07
ВСУ уже уничтожили 34,7 тысячи оккупантов, 217 самолетов и 184 вертолета
Все новости...