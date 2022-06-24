"Межигорье" официально станет парком-памятником
Бывшая резиденция беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" станет парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.
Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Дословно: "Кабинет министров Украины своим распоряжением согласовал ходатайство Минсреды о создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения на территории правительственной резиденции "Межигорье"".
Прямая речь министра окружающей среды Руслана Стрельца: "Минсреды, по инициативе премьер-министра, начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции "Межигорье" в государственный парк-памятник. Надеюсь, что уже в ближайшее время любимое место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, например, как "Феофания", "Мариинский парк" или "Голосеевский лес"".
Детали: Чтобы правительственная резиденция "Межигорье" официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минсреды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента, отметили в министерстве.
Там добавили, что, по предварительным данным экспертов, на территории резиденции отмечается очень богатое ландшафтное разнообразие.
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Предыстория:
- ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
- В июле 2015 года имущество резиденции "Межигорье" было арестовано.
- В 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.
- В октябре 2021 года ВАКС заочно арестовал Януковича в деле о Межигорье.